Odborník na výživu na sobě testuje hubnoucí metody. Mladý ječmen nezvládl

Funguje dělená strava, která je dodnes velkým hitem?

Z medicínského hlediska je to nesmysl, protože čistě jednodruhových potravin, které obsahují pouze bílkoviny, nebo sacharidy, existuje velmi málo. Třeba v bramborách jsou kromě škrobů také bílkoviny, malé množství bílkovin se vyskytuje i v rýži. Pokud tedy někdo chce dodržovat dělenou stravu opravdu striktně, jeho jídelníček bude velmi omezený. Jestliže se však rozhodnete pro volnější přístup a vybíráte potraviny s převahou bílkovin a s převahou sacharidů, může to pro vás mít přínos v tom smyslu, že začnete sledovat, co jíte, a budete o tom více přemýšlet. Spousta lidí si tak uvědomí třeba to, jak málo zeleniny zařazují do svého jídelníčku a kolik by jí mohli jíst.

RNDr. Pavel Suchánek pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny Praha jako výzkumný pracovník se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na hladinu cholesterolu v krvi a další rizikové faktory onemocnění srdce a cév.

Jaké nevýhody má dělená strava?

Při tomto stravování máte tendenci upadat do stereotypu kvůli chuťovým preferencím. Dostaví se pocit, že když jste omezeni ve výběru potravin, měli byste si vybírat takové, které vám chutnají. Tím trpí pestrost. Mně osobně nevyhovovalo rozložení jídla do pěti nebo šesti porcí za den, což nejsem schopný z časových důvodů zvládat.

Co dalšího jste vyzkoušel?

Veganskou dietu, to byla zajímavá zkušenost. Pokud se veganské jídlo udělá z kvalitních surovin, dokáže zpestřit jídelníček. Stravovat se čistě vegansky však není jednoduché a může v některých případech ohrozit zdraví. Pracujete s neobvyklými potravinami, jídla je třeba umět dochucovat, což vyžaduje kuchařskou zručnost. Pro mě to však bylo zajímavé a překvapivě jsem netrpěl nedostatkem energie, naopak jsem jí měl dokonce víc.

Co nejšílenějšího jste kdy testoval?

Mladý ječmen. Zkusil jsem ho jednou a stačilo mi to.

Přitom je tak oblíbený.

Ano a já hluboce smekám před každým, kdo tohle dokáže pít každé ráno. Ačkoliv jsem myslel, že vydržím hodně, nezvládnul jsem to. Dokonce věřím tomu, že když někdo překoná tu strašnou chuť, musí to mít pozitivní vliv minimálně na jeho vůli a sebeovládání.

A slibované účinky?

Má vysoký obsah vlákniny, což může pomoct lidem trpícím potížemi s trávením. Jsem však značně skeptický vůči tvrzení, že zelený ječmen aktivně vychytává těžké kovy a že má všechny ty zázračné účinky, které slibují distributoři. Je to prostě jedna z variant, jak do těla dostat větší množství vlákniny, a podle mě varianta drahá.

Našel jste stravovací metodu, která vám osobně vyhovuje?

Je to systém Metabolic Balance. Jím třikrát denně a jídlo si vybírám podle rozboru krve. Ten je velmi podrobný a sleduje cholesterol, krevní cukr, jaterní a slinivkové enzymy, hladinu minerálních látek. Na základě výsledků se zvolí potraviny, které máte konzumovat, a podle celkového tělesného složení je stanovena velikost porcí – tak, aby člověk dosáhl svého cíle.

Chybí vám nějaké jídlo, o němž víte, že vám nedělá dobře, zato vám chutná?

Řízek obalený v trojobalu a pečený na sádle. Občas ho ochutnám, když jsme třeba na horách, ale sám od sebe si ho nedám.

Překvapila vás příjemně nějaká metoda, které jste nevěřil?

Nepamatuji se. Zato nefungujících metod je spousta. Třeba doplňky stravy. Na redukci tělesného tuku bývá často doporučován karnitin (aminokyselina, která má podporovat odbourávání tuků). Nikdy se ale nepotvrdilo, že když ho vypijete před cvičením, ovlivní se metabolismus v tom smyslu, že organismus upřednostní tuk jako zdroj energie na úkor sacharidů nebo bílkovin.

Lidé ale potřebují něčemu věřit.

To samozřejmě, ale podle mě by bylo lepší, kdyby peníze investovali třeba do masáže. Ale je pravda, že lidé věří spoustě věcí – třeba že když ráno vypijí sklenici vody s vymačkaným citronem, budou rychleji spalovat tuky.

Udělal jste vy při hubnutí nějakou botu?

Zkusil jsem tu citronovou vodu. Věděl jsem, že neobsahuje nic, co urychluje metabolismus, takže mě zajímalo, co konkrétně by mohlo zafungovat. Že by to byla ta kyselá chuť, která by člověka mohla nastartovat? Nesmysl, po třech dnech jsem toho nechal.

Půst jste taky zkoušel?

Ano, ale nedošel jsem tak daleko jako kamarád, který vydržel měsíc. Chtěl zhubnout a nejíst je nejrychlejší cesta. Pochopitelně se dostavil obrovský jo-jo efekt a dodnes má problémy s váhou.

Vrací se některé hubnoucí hity minulosti?

Koktejly na hubnutí, které zažívaly boom v 90. letech. Teď jsou zpátky, protože dorostla další solventní generace.

Čeká nás nějaká novinka?

Bezlaktózová dieta. V obchodech se začínají objevovat potraviny s nízkým obsahem laktózy a není to špatný trend. Otázka je, jaká komerce se na něj naváže a kam to všechno nakonec bude směřovat.