Večeřte v pět, pak už si dejte jen mrkev, radí hubnoucím expert

Jak se má člověk, který chce začít hubnout, vyznat v tom nepřeberném množství diet?

Existují velikánské studie, které srovnávaly různé diety, a opravdu prokázaly, že drtivá většina z nich funguje. Problém je, že některé diety zdravé nejsou, protože tam chybí důležité látky, od železa až po vitaminy. Dalším faktorem je, že některé diety nejsou udržitelné dlouhodobě. Člověk začne přecházet na méně přísnou dietu a najednou zjistí, že má více kilo než na začátku.

Existuje nějaká univerzální doporučovaná dieta?

Vyvážená dieta. Dodržují se základní principy racionální stravy a člověk má doporučení, co by měl konzumovat. Například v tom smyslu, že by měl mít dvakrát týdně na stole rybu, tolik mléčných výrobků, kusů ovoce, zeleniny. Z tohoto se pak sestaví celý jídelníček. To je nejzdravější dieta. Samozřejmě dieta sama o sobě není spasitelná, člověk by se měl k tomu i hýbat – aspoň tři a půl hodiny týdně.

Je pro člověka zdravější, když snídá, nebo když snídani vynechá?

Existuje několik studií, které dokazují, že kdo snídá, je zdravější. Zastánci teorií o nesnídání argumentují tím, že díky nižšímu příjmu kalorií mají v celkovém denním objemu kalorií náskok. Těmto lidem se říká přeskakovači snídaní. Při studiích se však zjistilo, že ti, co snídají, mají nižší body mass index a tedy i nižší výskyt nadváhy a obezity. Ideální pro lidské tělo by bylo, aby přísun potravy byl kontinuální, proto se doporučuje jíst pětkrát až šestkrát denně. Naopak lidé, kteří se najedí jednou za den, tak i přestože sní adekvátní množství energie, tak často tloustnou. Dochází k výkyvům hormonů, například inzulinu, který reguluje hladinu krevní glukozy.

Když to tedy zobecníme, tak základem každého hubnutí by měla být vydatná snídaně, půlhodinka aerobní aktivity a vyvážená strava po celý den (ovoce dopoledne, zelenina odpoledne). Jíst by se mělo naposledy tři hodiny před spánkem?

Člověk by neměl chodit spát s plným žaludkem. Ví to skoro každý, ale málokdo to dodržuje. Pravda to ale je. Tělo k spánku energii nepotřebuje, takže si ji uloží. Když se člověk v osm nají a v deset jde spát, tak je to špatně. Tam by měly být aspoň tři hodiny. Ideální je se v pět odpoledne najíst a v sedm si dát papriku nebo mrkev. Tak je to v pořádku, protože člověk už z té zeleniny nepřibere a nemá hlad.

