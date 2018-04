Mazlení je lék, tvrdí herečka Michaela Badinková

„Dá se to zvládnout celkem jednoduše,“ říká maminka Evelíny (8) a Emilie (3), „člověk musí dbát na stravu a samozřejmě taky na psychiku – svou i dětí.“ Všechny rýmičky a kašlíky se podle ní dají krásně vyléčit bylinkami – Michaela Badinková používá svoje osvědčené domácí recepty, které zabírají výborně jak u dcer, tak i u partnera, herce Jana Teplého ml.



Čtěte v magazínu Rodina DNES Celý rozhovor si přečtěte v pátečním magazínu MF DNES Rodina DNES. Dozvíte se i to, jestli už má Michaela Badinková nachystané dárky na Vánoce a jestli se jí stýská po její slovenské rodině. Poradíme vám, co nakoupit pod stromeček a taky jak si dát pozor na syndrom vyhoření.

Antibiotikům se zatím úspěšně vyhnula. I když už dcery měly párkrát horečku, pomohly studené zábaly s mátovým olejem. „Někdy probdíte noc, ale stojí to za to. Lepší než hodit do těla paracetamol. Tělo samo zabojuje s bacily a imunita se vycvičí a posílí. Měli jsme zatím štěstí, že nepřišla závažnější nemoc,“ líčila pro páteční Rodinu DNES.

A co se podle Michaely Badinkové skrývá za celkovým zdravím dětí? „Když je doma pohoda a sranda, je to pro zdraví nejdůležitější.“ Dodala, že velmi dobře taky zabírá mazlení: „Když jsou děti nemocné, zjihnou, chtějí se tulit. Dotyk, něha, když maminka uvaří čaj s citronem a medem, kouká se s dětmi na pohádku, děti pookřejí. Mazlení je vlastně taky lék.“

Doporučuje proto mazlení a tulení dětem neodpírat. Když si dítě přijde pro pofoukání nebo pohlazení, neznamená to, že je rozmazlené. „Spartánská výchova je přežitek. Nikdy bych nekárala děti, když pláčou. Mají k breku svoje důvody, byť nám připadají banální a směšné. Rozhodně beru děti v emocích vážně.“