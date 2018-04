Na turné bych už dceru nevzala, říká zpěvačka Marta Jandová

Vizitka Marta Jandová (40) se narodila v Praze do rodiny Petra a Jany Jandových.

Vystudovala střední ekonomickou školu, po maturitě odcestovala do Německa, kde žila 16 let.

Takřka hned po příjezdu začala zpívat v kapele Die Happy, která dodnes vydala sedm alb a je v Německu velmi populární.

V roce 2009 se vrátila do Česka, kde hrála v muzikálu a dělala porotkyni v Česko Slovenské SuperStar.

S partnerem Miroslavem Vernerem má dceru Marii.

V soutěži Hlas Česko Slovenska koučuje tým s Darou Rolins a na přelomu března a dubna strávila měsíc na turné po německých městech se svou kapelou Die Happy.

Premiérově na koncertní štaci vyjela se svojí sedmiměsíční dcerou. Jak to zvládaly? "Jsem ráda, že je to za mnou, asi bych to už neudělala. Maruška to zvládala lépe než já, miluje lidi, bavily ji vlaky, kterými jsme přejížděli. Mě stresovalo, že jsme každý den byli v jiném hotelu, každé ráno jsem musela všechno sbalit, vymýt lahvičky, uvařit vodu do termosky, rozdělit mléko, nakoupit přesnídávky… Jednou jsme dokonce ztratili tašku, kde měla všechno jídlo, a museli nakoupit všechno znovu. Do toho Marušce začaly růst zoubky, chytla virózu, takže dva dny jsem jí musela kvůli horečce dávat čípky a řešila, jestli s ní už nemám zajít do nemocnice. Naštěstí mě dobrá kamarádka po telefonu uklidnila, že si musím zvyknout na to, že děti mají vysoké teploty často," vypráví zpěvačka, která se pomalu chystá na přímé přenosy televizní show Hlas Československa.

To je už v pořadí desátá velká pěvecká soutěž, ovšem výrazně prosadit se podařilo jen první vítězce Anetě Langerové. Proč neuspělo víc muzikantů?

"Je to vlastně logické, Česko je malý trh a nemůže tu být tolik slavných lidí. Uspěje jen malá hrstka muzikantů a je jedno, jestli ze soutěží, nebo z těch, co roky zkoušejí v garáži," říká Marta Jandová, která dělala porotkyni před pěti lety v podobné soutěži SuperStar.

Čtěte v pondělí Celý rozhovor se zpěvačkou Martou Jandovou čtěte v zítřejším magazínu Ona Dnes.

"Je třeba dát si pozor na špatné manažery, kteří na těch lidech chtějí jen vydělat peníze. V tom měla štěstí Debbi, která v SuperStar sice vypadla už v semifinále, ale kápla na dobré hudebníky, kteří s ní pracovali po krůčcích, nikam nechvátali. Odehrála stovky koncertů, maká na sobě, má za sebou několik úspěšných singlů. Problémem taky je, že někteří soutěžící rychle propadnou iluzi, že když jsou v televizi, jsou slavní. Někteří se zuby nehty snaží udržet pozornost tím, že chodí na večírky, dělají skandály, ukazují buchty na břiše. U těchto lidí vůbec nevím, co vlastně dělají za hudbu, jenom je stále vídám na fotkách v časopisech."

Otázkou je, jestli ovšem dnešní showbyznys není víc o schopnosti přitáhnout pozornost než o zpěvu. Lady Gaga šokuje módními výstřelky, Miley Cyrus pózuje v lascivních pózách, Rihanna vyznává pravidlo, že oblečení má vnady odkrývat, ne zakrývat.

"Ale to jsou zároveň hvězdy, které nepochybně mají talent, prodávají miliony desek a vedle toho na sebe strhávají pozornost i jinak. U nás je pár celebrit, které neumí vůbec nic, přesto je pořád potkáváte na křtech a večírcích. I když uznávám, že to musí být také dost pracné se neustále cpát do první řady, aby vás někdo vyfotil," přidává svůj názor Marta Jandová. Proto prý vždy soutěžícím opakuje, že nejdůležitější je zůstat pokorný. "A na to někteří zapomínají, dělají cavyky a to já nesnáším."