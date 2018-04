Češky, odvažte se, radí vizážistka hvězd Lucia Gibodová

Vizitka: Lucia Gibodová (42) pochází z Košic, její starší bratr Igor je kněz, maminka pracuje jako kardioložka. Vystudovala střední uměleckou školu a nástavbu, obor restaurování maleb a fresek. V roce 1991 byla finalistkou Miss Československa, jako modelka působila ve Francii, Švýcarsku a Německu. Patří mezi nejuznávanější české vizážistky, líčí řadu hereček a zpěvaček, modelek na módních přehlídkách, maluje finalistky České Miss. Je národní make-up artistkou značky Lancôme pro Česko a Slovensko.

Jste Slovenka, dvacet let žijete v Česku, tudíž jste ideální osoba, která může rozseknout letitý spor: Jsou hezčí Slovenky, nebo Češky?

Nejhezčí holky jsou z Košic, odkud pocházím. Tím krajem se v historii prohnala ruská, francouzská a turecká vojska a zanechala tam krásný mix genů. Ale celkově jsou Slovenky oproti Češkám odvážnější, nebojí se experimentovat, mají jiný šmrnc.

Je pravda, že Slovenka se upraví, i když jde jen vynést koš do popelnice?

Skoro ano. Vychází to z jejich přesvědčení, že žena má být upravená a krásná, má právo být lehkovážná a muž se o ni má starat.

Módní návrháři dlouho naříkali, že se my Češky neumíme oblékat. Jak jsme na tom s líčením?

Mám pocit, že se bojíte toho, co řeknou druzí. Jedna kamarádka vás shodí, že s ofinou vypadáte blbě, a i kdyby vám ji dalších deset lidí pochválilo, pamatujete si jen tu negativní reakci a ofině se budete vyhýbat. Zbavte se toho strachu, dnes je tolik možností, tak zkoušejte a hledejte, co vám sluší.

V tom právě řada žen tápe.

Tak si nechte poradit od odborníků. Každý jsme se narodil s nějakým obličejem, který má plusy a minusy, smiřme se s tím a naučme se s tím pracovat. Je spousta časopisů, listujte jimi a soudně hledejte ženy, které jsou podobné typy jako vy, studujte, jak jsou nalíčené, jaký mají účes.

Dají se líčením vylepšit všechny nedokonalosti?

Spousta věcí jde schovat a zkorigovat pomocí optického klamu – zesvětlováním a ztmavováním konkrétních partií. Každé rty, oči se dají zvětšit, zmenšit, lze vyrýsovat líce, zamaskovat kruhy, namalovat odpočatý obličej. Hlavně ať se ženy malují, vždycky díky tomu budou vypadat líp. Zapomeňte, že make-upy jsou těžké masky, pod kterými se pleť dusí. Dnes jsou natolik sofistikované, že pleť chrání, jsou lehké.