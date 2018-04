V obchodech není oblečení pro normální ženy, říká návrhářka Geislerová

Vizitka: Kateřina Geislerová (38) se narodila v Praze. S rodinou herečky Anny Geislerové není příbuzná. V devatenácti odešla do Paříže, kde na Sorbonně navštěvovala jazykový kurz, pak dějiny umění, z nichž má bakalářský titul. Studovala na univerzitě St. Denis a na umělecké škole LISAA, obor oděvní návrhář. Vysokou ukončila s nejlepší ročníkovou prací v roce 2001. Začátkem roku 2003 založila vlastní značku a otevřela si showroom nedaleko Champs Elysées. Modely prodává pod značkou Kateřina Geislerová. V roce 2007 otevřela vlastní butik. Své modely prodává v Paříži, přes web, v Praze v ateliéru a v buticích MONA a v La Gallery Novesta. Více na www.katerina-geislerova.com. Je svobodná, bezdětná.

Kateřině Geislerové imponuje styl návrhářky Coco Chanel. "Nemám ráda diktát a ona se také ničím nenechala svazovat. Nelíbí se mi, když mi někdo říká: Tohle je trend a tím se teď řiď! Nedělám to a možná díky tomu mám svoji klientelu, která je ráda, že u mě najde něco jiného, než co mají všechny obchody," říká.

"Trendy jsou dnes tak strašně silné a impozantní a strach z toho, že zboží nikdo nekoupí, je tak velký, že se všichni nalajnovali do jednoho směru," říká v rozhovoru pro pondělní magazín Ona Dnes módní návrhářka.

To je ten důvod, proč je všude oblečení stejné?

Nevím, zda je to ze strachu nebo z diktatury, ale když vejdete do jednoho obchodu, v dalších deseti vidíte to samé, jenom trochu z jiných materiálů. A výsledek je ten, že když se vám ten trend nelíbí nebo neodpovídá vaší siluetě, tak nemáte kde nakoupit. Třeba takový styl šedesátých let, který byl hitem před třemi čtyřmi roky. Kabátek s úzkými rameny je skvělý, když máte metr osmdesát a jste štíhlá. To pak máte šmrnc. Ale v okamžiku, kdy máte velká prsa, široké boky, jste v tom stažená a nesluší vám to. A takové trendy jsou pravidelně diktované. Snažím se dělat spíše nadčasovou eleganci.

Podle koho nechávají návrháři šít, jakou ženu mají za vzor?

Samozřejmě modelku. Já tomu dodnes nerozumím. Říkám si, jak ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, přemýšlejí. I ženy, které mají normální postavu, si lehce nenakoupí, ani jim běžná konfekce perfektně nesedne, natož ty, které jsou silnější, mají velká prsa, velké boky. Nedivím se, že obchody mají problém prodat své zboží. Nemají tam věci pro normální ženy, které by jim padly a slušely. To samé platí i pro děti. Už pro ta nejmenší miminka je oblečení strašně nepraktické.

Navrhují módu lidé, kteří jí nerozumějí?

Ne, ale navrhují ji na hubené modelky, které mají velikost 34, maximálně 36, na ženy, které nemají žádný zadek, prsa a jsou strašně vysoké. Kdyby si konečně vzali za vzor ženu, která má normální křivky, udělali by lépe.