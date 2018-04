Natáčení Hobita byla práce snů, říká kaskadérka Petra Novotná

Vizitka Petra Novotná (35) vyrůstala v obci Pazucha u Litomyšle.

Cvičí koně pro filmové účely, jako horse master vybírá koně pro natáčení, jezdce, dublery i podkoní. Učí jezdit herce.

Dělala kaskadérku a v náročných scénách dublovala herečky, například Nicole Kidmanovou, Evu Greenovou a další.

Pracovala na projektech, jako jsou filmy Válečný kůň, Návrat do Cold Mountain, Královna Alžběta, Království nebeské, naposledy pro televizi BBC na seriálu Tři mušketýři.

Jejím zatím největším projektem bylo natáčení snímku Hobit, který je zfilmovaný podle příběhů britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Kromě toho, že se pro film starala o koně, také dublovala herečku Evangeline Lilly.

Žije v Praze s přítelem, má šestiletou dceru.

Mohla by být namyšlená. Je krásná a úspěšná. S filmaři procestovala svět. Spolupracuje s režiséry a herci zvučných jmen, kteří dostávají prestižní filmová ocenění. Zná Stevena Spielberga, Petera Jacksona, Orlando Blooma, Juda Lowa, Nicole Kidmanovou a spousty dalších celebrit. Skromnost je však to první, co vás napadne, když s ní chvíli mluvíte. Nepovyšuje se, o své práci mluví nadšeně. A nečekejte, že na adresu filmových hvězd uslyšíte nějaké drby ze zákulisí. Za vše okolností je korektní.

Jaký je třeba herec Martin Freeman, tedy doktor John Watson ze seriálu Sherlock a Bilbo Pytlík z Hobita? "Skvělý. Z koní byl hodně nervózní, bál se jich, tak jsme mu vybrali hodného," říká Petra Novotná v pondělním rozhovoru pro magazín Ona Dnes. Na Novém Zélandu s ním zažila několik scén, kdy společně s dalšími vyrazili do ulic měst. Lidé herce samozřejmě poznávali, on se vždy choval nenápadně a na všechny se usmíval.

A co další slavná tvář - Orlando Bloom? "Znám ho už z dřívějška, on si trochu uvědomuje, že je hvězda, ale my jsme s ním neměli potíže. Když se natáčelo Království nebeské, chodil si zajezdit, i když nemusel, to bylo hezké, ale kaskadéři s ním trochu "bojovali". Nechtěl moc trénovat, a když přišel na plac, nešlo mu to. Všichni samozřejmě vinili kaskadéry a ne jeho. Ale to bylo jediné," říká Petra Novotná.

Takže do třetice. Jaký je režisér slavného Hobita Peter Jackson? "Tvrdím o něm, že je to jeden z Hobitů. Je malý, obtloustlý, celý den popíjí čaj, s každým si popovídá, na nikoho nezvyšuje hlas. Dokonalý profesionál," říká. "Nemůžu si na nikoho stěžovat, vždycky jsem při natáčení zažila příjemnou atmosféru, žádné hvězdné manýry. Spíš platí, že čím neznámější herec, tím má větší požadavky a naopak," tvrdí Petra Novotná.

Dosud největším projektem, kterého se zúčastnila, bylo právě natáčení Hobita. Na Novém Zélandu kvůli tomu i s rodinou strávila téměř dva roky. Starala se o filmové koně, nakupovala je a také v náročných scénách dublovala elfku Tauriel v podání americké herečky Evangeline Lilly. Díky osmimiliardovému rozpočtu to byla práce snů.

"Na všechno byly peníze, což ani u filmů, kde jsou opravdu velké rozpočty, není. Když si režisér vymyslel, že chce patnáct bílých koní, koupili se. Jakýkoliv požadavek od ušití kostýmů pro koně přes umělé hřívy nebyl problém. Nejdříve jsme trénovali poníky, pak řekl, že jsou malí, tak se prodali a nakoupili jsme jiné. Pořád se něco měnilo, stále se trénovali noví a noví koně. Nemuset se ohlížet na peníze je práce snů, i v tomto bylo to natáčení výjimečné."

