Richardovy děti jsem si okamžitě zamilovala, říká Krajčova partnerka

Asi to pro vás musela být dost zásadní životní změna, když jste se před třemi lety najednou začala starat místo své jedné dcery o tři děti. I když Richard má děti ve střídavé péči a není to permanentní stav...

Richardovy děti máme šest dnů, osm dnů je má jejich maminka, takže jde prakticky téměř o střídavou péči. Dceru mám ve své péči, její tatínek ji má v tzv. rozšířené péči, což jsou zhruba dva dny v týdnu. Vlastně jsme taková typická patchworková rodina dnešní doby – hodně dětí, hodně rodičů...

A vypadá to, že vám to šlape zcela bez zádrhelů?

Naštěstí si to sedlo. Děti se navzájem mají nesmírně rády od první chvíle, což je asi to největší štěstí. Těší se na sebe a je z nich nerozlučná parta. Já si Richardovy děti zamilovala okamžitě, staly se automaticky součástí mé rodiny. Naštěstí i ony mě mají rády a Jasmínka Richarda miluje. Vlastně je to opravdu všechno zalitý sluncem.

Váš expartner už má taky novou ženu? Ptám se proto, jestli ten model zažíváte i z druhé strany, kdy se o vaši dceru stará jiná žena...

Myslím, že vůči němu není moc fér o tom mluvit. Tak čistě hypoteticky. Pokud taková situace nastane, nevidím v tom žádný problém, pokud partnerku svého expartnera budu znát a pokud ji bude mít Jasmínka ráda. Problémem by asi bylo, kdyby partnerky třeba střídal, což se neděje. Když ale uvidím, že je s někým déle, že si s ním moje dcera rozumí, a že jí tak vznikne další funkční rodina, budu jedině ráda a budu to všem ze srdce přát. Všechno je to hlavně o tom, jestli jsou spokojené děti. Samozřejmě se někdy stává, že když dítě odchází, byť na dva dny k tatínkovi, máme tendenci k pocitům, že ho ztrácíme. Ale to je absolutní nesmysl. Pro jeho dobro bychom si vždycky měli uvědomit, že potřebuje oba rodiče.