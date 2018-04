Manželka Igora Chmely: Tušila jsem, že jsem adoptovaná, říká Janěková

Vizitka - Jana Janěková (35) se narodila ve Zlíně. Je dcera herečky a režisérky Jany Janěkové a herce Petra Svojtky, který zemřel v roce 1982.

- Vystudovala gymnázium a brněnskou JAMU. Už při škole hostovala v divadlech, například v brněnském Divadle bratří Mrštíků, v Národním divadle v Brně, Na Zábradlí, v Divadle Rubín.

- V roce 2000 se stala členkou souboru pražského Národního divadla, kde působí dodnes. Hraje i v dalších představeních, v Divadle Palace bude mít 22. ledna premiéru hra Tři verze života.

- Objevila se ve filmech Smrt pedofila, Pravidla lži, v seriálech Četnické humoresky, Ordinace v růžové zahradě, nyní hraje v Cestách domů

- S manželem Igorem Chmelou mají tři děti.

O manželství s Igorem Chmelou z pověrčivosti nechce příliš mluvit. Má strach, že když ho vychválí, za pár dnů bude všechno jinak.

"Myslím, že je krásné, vyvážené, ale bojím se o tom mluvit, abych to nezakřikla," říká o svém vztahu v pondělním rozhovoru magazínu Ona Dnes.

Manželství hereckých párů bývají komplikovaná. I to jejich občas připomíná divadelní představení.

"Někdy je to lehčí Itálie, ale nás to baví. Je to trochu i hra, ze které je občas dost vykolejené naše okolí a hlavně moje maminka. Lidé nepoznají, že je to jistý druh humoru, určitý ventil. Já jsem za hysterku, Igor kliďas," říká Jana Janěková, která už třináct let hraje v pražském Národním divadle.

Vlastně tak navázala na rodinnou historii. Její biologický otec Petr Svojtka tam také kdysi hrál, což však jako malé dítě netušila. "Můj otec Arnošt Janěk mě adoptoval a já jsem o tom neměla vědět, ale vždycky jsem byla přesvědčená, že jsem adoptovaná, že nejsem ani maminky. A protože jsem byla zvídavé dítě, slídila jsem rodičům v papírech, ve dvanácti jsem našla svoji adopční listinu. Netušila jsem, co to znamená, zjistila jsem si to ve slovníku a vůbec mě to nepřekvapilo. Tak nějak jsem to tušila," vzpomíná.

Mamince o svém objevu neřekla, s kamarádkou však o něco později vyrazila do Prahy svého tátu hledat.

"Našla jsem si v encyklopedii, že je člen Národního divadla, a když jsem byla v prváku na gymnáziu, jely jsme s kamarádkou místo školy stopem do Prahy do divadla. Tam jsem řekla, že chci mluvit s Petrem Svojtkou, ale vrátný mi oznámil, že už je deset let mrtvý, vzpomíná. Tehdy to pro ni byl šok a o rodinnou historii se raději přestala zajímat. Až v šestnácti jí maminka vše řekla sama.

"Pro ni to byl taky šok, když zjistila, že už to vím. Novinkou pro mě ale bylo, že mám dva bráchy. Seznámila nás spolu a okamžitě nastalo totální souznění. Dodneška spolu máme výjimečný vztah," říká Jana Janěková.

Rodičům utajování pravdy nikdy nevyčetla, sama by však něco takového nikomu nedoporučila. "Tyhle věci se nemají tajit, vždycky existují lidé, kteří o nich vědí, a jednou se to dítě stejně dozví. Já jsem hodně empatická, mám pro mámu i tátu pochopení, ale umím si představit jiné dítě, jak to rodičům dá pořádně "vyžrat". Je dobré si tyhle věci vyříkat. Třeba už jen kvůli tomu, že se vás lékaři často na biologické rodiče ptají," tvrdí Jana Janěková.