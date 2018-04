Daniela Písařovicová: Události byly příležitost, ale nejsem zapšklá

Vizitka Daniela Písařovicová se narodila 12. 12. 1978 ve Znojmě.

Vystudovala VŠE.

Od září 2004 pracuje ve zpravodajství České televize, kde moderuje Studio ČT24 a Interview ČT24.

Dříve jste ji mohli vídat v ranním Studiu 6 a Ekonomice ČT24.

Za rok 2010 získala cenu TýTý v kategorii Objev roku.

Letos v dubnu moderovala předávání literárních cen Magnesia Litera.

Osm let hrála na piano, od vysoké školy zpívala v několika kapelách (např. Zanthia).

Je svobodná.

Může se redaktorka veřejnoprávní televize opít na večírku?

Asi může, ale měla by si dávat pozor na to, na jakém večírku se nachází.

Nemáte někdy chuť odreagovat se od své seriózní práce tím, že uděláte něco střeleného?

Nikdy jsem nebyla výbušná, nemám sklony k výstřelkům, takže jsem ani nezažila situaci, kdy bych si řekla: "Teď bych udělala tohle, ale nemůžu."

Rozčilit se umíte?

Přetlak a adrenalin někdy ven musí, přeci jen dělám poměrně stresující práci, a v takové chvíli zvyšuju hlas. Ale rychle se zase uklidním, nesnáším konflikty. Když se s někým pohádám, do půl hodiny musím vědět, že je všechno v pořádku.

Když jsme u těch emocí, tak by mě zajímalo, jak je to s nenávistí mezi vámi a Anetou Savarovou. Ta vyhrála konkurz na místo moderátorky Událostí, o které jste se ucházela i vy. Později se psalo o tom, že mezi vámi dvěma panuje velká nevraživost.

To je nesmysl. Nejsem po tom konkurzu zapšklá, nemám pocit, že by mi někdo ublížil. V každé práci je někdo, ke komu máte blíž, a někdo, s kým vás pojí jen pracovní pouto. A ačkoliv s Anetou nechodíme denně na kafe, respektuju ji.

Mrzelo vás, že jste nevyhrála?

Bylo mi to líto. Vyvinula jsem nějaké úsilí, připravovala se na to, ale ten smutek netrval dlouho. Uvědomila jsem si, že moje práce mě baví. Byla to příležitost, ale svět se kvůli tomu nezbořil.