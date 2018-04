Matkou ve 44 letech: Dítě mě omladilo, říká exministryně Dana Bérová

Vizitka Dana Bérová (46). Vystudovala žurnalistiku a informatiku.

Začínala v reklamní agentuře, později pracovala jako manažerka, konzultantka a specialistka v mediálních a televizních společnostech.

Byla ministryní informatiky ve vládě Jiřího Paroubka (2005 až 2006).

V letech 2009 až 2011 vystupovala v pořadu Den D jako jeden z pěti potenciálních investorů, které se soutěžící snažili přesvědčit k investici do jejich projektu.

Pracuje jako konzultantka v IT, spoluvlastní golfový areál na Slapech a společnost Sanu Babu, která k nám dováží zboží z Nepálu a Indie.

Z prvního manželství má syna Kryštofa (17), s nynějším přítelem syna Davida (2).

Za svůj život Dana Bérová vystřídala několik povolání. Pracovala v televizi, spravovala majetek knížete Schwarzenberga, byla ministryní. Post na ministerstvu informatiky jí nabídl Vladimír Mlynář.

"Byla jsem naprosto rozhodnutá odmítnout. Pamatuji si, jak jsem jela na první schůzku. Vstoupila jsem do výtahu, který silně zapáchal, a se mnou tam stál jakýsi referent, který měl pantofle obuté naboso. Říkala jsem si: Sem já v žádném případě chodit nebudu! S tím rozhodnutím jsem dojela do čtvrtého patra, kde se na mě dobře připravili. Začali mi vykládat, jak to beze mě nezvládnou, brnkali na moji ješitnost," přiznává.

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Danou Bérovou čtěte v zítřejším magazínu Ona Dnes, který vychází jako příloha deníku MF DNES.

Když na nabídku kývla, okolí ji okamžitě začalo jinak vnímat. "Sice jsem nebyla členkou strany, přesto v Česku platí, že jakmile se pustíte do politiky, všichni vás odsoudí. Od spolužáků z žurnalistiky jsem najednou slýchala jen samé útočné otázky," vzpomíná.

Dnes Dana Bérová podniká. Rozvedla se a našla si nového partnera, který je o osm let mladší.

"Dítě jsem chtěla delší dobu, a když jsem pak našla ideálního partnera, nebylo co řešit. Spíš jsem měla strach, jestli se to podaří. Teď všem říkám, že zatím je to bezvadné, ale ať se mě přijdou zeptat za patnáct let – syn bude v pubertě, mně bude šedesát. Těžké časy teprve přijdou," uvažuje realisticky.

Než otěhotněla, uvědomovala si rizika těhotenství po čtyřicítce. "Říkala jsem si, že když to všichni chceme, tak to zkusíme a ono to nějak dopadne. Většinou neřeším, co bude za dvacet let. Stejně je to obvykle jinak, než si myslíte. Navíc můj partner je o osm let mladší, takže i ve chvíli, kdy já budu po šedesátce úplně senilní, on to zvládne," míní.