VIDEO: Umím vyvolat ženě orgasmus, aniž bych se jí dotýkal, tvrdí kouč

Co může tantra přinést do našeho partnerského sexuálního života?

O sexu ve vztahu většinou přemýšlíme v souvislosti s početím, intimitou, zábavou a usmířením po hádce. Tantra ukazuje, jak vytvořit více spirituální a energetický kontext pro milování. Díky tomu mohou muži i ženy prohloubit svou blízkost, rozšířit orgasmický repertoár o několikanásobné orgasmy celého těla. Také se naučí rozvíjet a rozproudit svou sexuální energii jako způsob dosažení vyšších stavů vědomí.

Mohl byste dát čtenářům nějaký tip, jak vylepšit své milování a vyzkoušet nějakou tantrickou techniku?

Zpomalte. Dejte si čas na to, abyste viděla partnera v přítomný okamžik. Zpomalením můžeme vice cítit toho druhého, nejenom fyzicky a emocionálně, ale i v úrovni vibrací. Abychom se pustili do tantrického sexu, musíme si uvědomit, že jsme hlavně energie a že každá molekula v našem těle vibruje. Když se milujete, tak se odpoutejte od cíle v dosažení orgasmu a soustřeďte se na pohyb energie ve vašem a partnerově těle, můžete společně dýchat. Můžete si představit, jak se energie posouvá nahoru po páteři při nádechu a dolů při výdechu. Dívejte se jeden druhému do očí. Je to krásný a jemný způsob, jak společně vytvářet energii, kterou pak můžete využít v každodenním životě.

Andrew Barnes Andrew Barnes se věnuje tantře, psychologii a sexu od roku 1997, kdy začal trénovat nové i postraguální studenty v Austrálii, odkud pochází a kde získal magisterský titul v oboru sexuálního zdraví. Je zkušený masér a autor speciálních terapeu¨tických masážních a dostalo se mu uznání jako odborníkovi na ženské potěšení a intimitu ve vztahu. Založil neziskovou organizaci Awakening Within, která pořádá semináře a kurzy pro veřejnost.



Jaký je rozdíl mezi “normálním” orgasmem, jak ho zná většina z nás, a energetickým orgasmem celého těla?

Orgasmus je určitá frekvence vibrací. Mnoho z nás ji umí vytvořit pouze v genitální oblasti na několik sekund a nazýváme to vyvrcholením. Vyvrcholení je fajn, ale pokud je to jediný druh orgasmu, co známe, pak nám chybí možnost výběru. Orgasmu celého těla dosáhneme, když dokážeme rozproudit sexuální energii do celého těla. Jinými slovy rozvibrujeme každou buňku ve svém těle na orgasmickou vibrační frekvenci. Když se nám to podaří, můžeme zažívat orgasmus celého těla několik minut, ale i několik hodin.

Vaše předchozí kniha byla věnována ženskému genitálu a jeho zobrazení...

Ta kniha byla inspirována konverzací, kterou jsem měl se skupinou žen o tom, že by rády viděly vice pozitivních zobrazení ženských genitálií. A protože naše společnost má dlouhou historii studu a rozpaků nad sexualitou, rostou i počty žen, které přistupují ke genitální plastické operaci, rozhodli jsme se kromě obrázků také vyprávět příběhy a poskytnout informace. Tato kniha by měla ženám dát šanci podívat se na sebe novýma očima a dozvědět se důležité informace o svém těle. Obrázky jsou zpracovány jako kreativní fotografie, umělecká díla a diagramy. Možná kniha nebude pro každého v každou chvíli zrovna jednoduchá k přečtení a strávení, klade si za cíl změnit to, jak se cítíte ve svém vlastním těle. Zdravý obraz vlastního těla vychází z toho, jak se díky svým tělům cítíme a díky radosti, kterou nám dávají, ne z toho, jak se na nás dívají ostatní.

A co když cítím stud a rozpaky, co s tím?

Stud někdy může být zdravý. Pokud někomu ublížíme, pocit studu nám o tom dává vědět. Mnoho lidí ale bylo naučeno nezdravému studu v souvislosti se svým tělem a sexem. Kvůli tomu mnoho lidí nikdy plně neprozkoumá svůj sexuální potenciál, brání jim v tom strach ze studu. Lepší než zbavovat se studu, je zvyknout si na nepříjemný pocit studu. Naučíme se cítit stud namísto přemýšlení o tom, co jsme zaslechli v minulosti, soustředíme se na sebe, na své pocity a na akceptování sebe samého. Takto nás stud může naučit více se milovat a přijímat sám sebe po sexuální stránce.

Podle vás kolem ženských genitálií panují ve společnosti mýty, co máte konkrétně na mysli?

Jeden z největších mýtů panuje okolo klitorisu. Většina lidí si myslí, že je to ten roztomilý malý výstupek, který vidíme a můžeme se ho dotknout. Přitom je to ale jen špička ledovce, až 90 % klitoriálních struktur se ukrývá uvnitř ženského těla. I klitoris topoří úměrně ženině vzrušení. Biologicky je ženský systém sexuální odpovědi podobný tomu mužskému, ale stále panuje rozpolcenost ohledně hodnoty orgasmu pro ženy. Žena má v klitorisu erektilní tkáň corpora cavernosa, jsou to houbovité dutinky, které se při stimulaci nalijí a vzpřímí. Je to stejná tkáň, jakou najdeme i v penisu. V současné patriarchální společnosti ale přesto vnímáme ženskou sexualitu jako méně silnou, podmanivou a hlubokou.

Takže naše znalosti ohledně ženského přirození jsou nedostatečné?

Ve studii zaměřené na ženy a jejich znalosti o vlastním klitorisu se zjistilo, že na základní ani střední škole se o této části svého těla a jeho funkci nedozvěděly. Ženské genitálie jsou nepřesně definovány i v mnohých lékařských, slovníkových ale i slangových výrazech a termínech.



Andrew Barnes na turné v Česku Sexuolog a tantrický kouč dorazil do Prahy 10. dubna, zúčastní se festivalu Evolution a povede několik seminářů pro odborníky i laickou veřejnost. Více zde.

Výzkumy ukazují, že pokud má žena negativní vliv ke svým genitáliím a jejím funkcím, negativně to ovlivní celý její pohled na vlastní tělo i prožívání sexuálního potěšení. Podle mého názoru musí mít něco takového vliv na to, jak ženskou sexualitu vnímá celá společnost. Podle závěrů několika výzkumů je jasné, že pokud byly ženy odmalička vedeny k negativním postojům k sexualitě, ať už záměrně, nebo nezáměrně, bude to mít vliv na jejich subjektivní sexuální prožitky.

V minulosti byla sexualita vnímána jako hříšná a problematická zejména z důvodu náboženského tlaku. Kdo udává tón ve společnosti dnes?

V dnešní době je to zejména lékařsko-farmaceutický komplex. Ten vytváří názory na to, jak klasifikovat a zvládat ženské sexuální reakce a jejich dysfunkce. Mocné propojení lékařů a farmaceutických firem kontroluje obchody s léky pro lidi na celém světě, ale velmi málo se o něm mluví. Lékařsko-farmaceutický průmysl tak zdědil po náboženství roli hlídače ideologie, jeho názory jsou velmi vlivné a utvářejí dominantní společenské postoje, včetně názorů na to, co je normální.

Proč se podle vaší zkušenosti lidé začnou zajímat o tantru?

Mám celkově pocit, že lidé jsou velmi vyhladovělí. Touží po novém způsobu života, novém způsobu prožívání vztahů, sexuality. Mnoho lidí přijde, protože cítí, že si nejsou s ostatními tak blízcí a tak propojení, jak by si opravdu přáli. Dny, kdy manželství bylo jenom o tom, abyste si pořídili děti, už jsou nenávratně pryč. Lidé chtějí od svých vztahů víc. V dnešní době jsou vztahy způsobem, jak rozšířit svůj osobní a spirituální rozvoj. Z tohoto pohledu bychom měli vidět vztahy nejenom jako příležitosti pro blízkost a lepší sex, ale i pro osobní a spirituální růst.

Hovoříte o tom, že bychom své vztahy měli vnímat v novém kontextu. Co tím myslíte?

Pokud v sobě muž pěstuje pouze svou maskulinní část, tak si částečně ubližuje, protože zanedbává a odpojuje se od své milující části, která je také jeho přirozenou součástí. To samé platí i pro ženu, protože pokud rozvíjí pouze svou feminitu, aby byla přitahována k muži, pak přichází o sebedůvěru a sílu své mužské stránky. Pokud v sobě tuto stránku rozvíjíte, nepotřebujete její kvality čerpat od svého partnera. Děje se ale spíš to, že muži kultivují pouze svou mužskou stránku a hledají pak partnerku, která naopak kultivuje svou ženskou stránku jako způsob nastolení rovnováhy. Když se muž potká se ženou, musí se do ní zakotvit, pevně se s ní spojit, aby mohl čerpat z její ženské stránky. To vytváří vzájemnou závislost. Ona se musí chovat určitým způsobem, aby se on cítil určitým způsobem. A platí to oběma směry.

Co s tedy tím?

Když se toto stane, končí takzvaná líbánková fáze vztahu a začíná druhá, známá jako boj o moc. V tu chvíli je nutné nezastavit se ve vývoji a pokračovat do třetí fáze, při které znovu hodnotíme sebe a svůj protějšek a vytváříme si společně novou identitu. Vztahy zrcadlí naše nevědomé aspekty, které nechceme nebo nedokážeme vidět sami. Nehledě na typ vztahu, který si zvolíme, stejné bude vždy přitahováno stejným a díky své vibrační frekvenci si vždycky přitáhneme do života zkušenosti a lidi, kteří v nás probudí staré vzorce chování. Ne proto, abychom zůstali zaseknutí, ale protože jsou to příležitosti k růstu. Naše omezení pochází ze starých zranění, jejichž vyléčením získáme možnosti, jak zvýšit své vědomí, lásku a zkušenosti.Teprve tehdy může opravdový tanec lásky naplno začít.