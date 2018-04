Rozejít se s partnerem není snadné. Občas to bývá psycho

výmluva je nedůstojná. Co s tím? Jaký vztah, takový rozchod. Formou kvality rozchodu dáváme najevo, jak si ceníme končícího vztahu. Po krátkém a nezávazném chození asi esemeska stačí.

U delší známosti rozhodně normální není, stejně jako rozchod po mailu. I když i s takovými případy se setkávám a stále častěji než dřív.

Člověk ví, že je to nefér, ale chce se vyhnout výčitkám, hádce, obviněním. Představuje si, že se ten druhý v jeho nepřítomnosti vybouří a se vším se smíří. Teprve pak se s ním třeba potká.

Lidi si vymýšlejí různé výmluvy. Například tvrdí, že jsou těžce nemocní. Je to přirozená reakce, lidé většinou nemají rádi konflikty a jen velký naiva si myslí, že se jim při rozchodu vyhne. Přesto vyříkat si vše tváří v tvář je ta nejdůstojnější varianta, i když to nebývá jednoduché. Často je nám to trapné. Je nám toho druhého líto. Počítáme s tím, že náš protějšek nebude souhlasit s našimi argumenty. Chceme mít všechno v pohodičce. Vždyť opuštěný rozchod skutečně velmi často těžce nese, mnohdy má psychosomatické potíže, je mu špatně, buší mu srdce, bolí ho hlava, nespí, nejí nebo se naopak přejídá. Přepadá ho pocit ztráty bezpečí. Rozcházející se partner tak raději volí úhybnou variantu.

Například nechává vztah vyšumět. V tom případě se zas skrývá nebezpečí v tom, že opouštěného někdy neopustí naděje na vzkříšení vztahu, věří, že se to zvrtne. Expartnera kontroluje a hlídá, s kým se stýká. Úspěšná, ačkoliv také nefér, bývá strategie zvaná "jestli mu nedokážeš dát kopačky, zařiď to tak, aby ti je dal on". Člověk se díky ní vychytrale zbavuje odpovědnosti za krach. Uchylují se k ní muži ze strachu, že jejich žena bude vyvádět.

Nesnesitelným chováním ji přinutí k tomu, aby je vyhodila.

A často dosáhnou svého. Kateřina Irmanovová, psycholožka