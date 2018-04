Váš vztah s partnerem skončil. Je nutné zavrhnout i společné kamarády?

Rozchod jako politický akt

Ačkoliv každý rozchod je především emocionální záležitostí, kromě návalů vzteku a lítosti je také třeba připravit se na tvrdou politiku. Romantické "naše" se brzy promění ve studené "moje", a to se bohužel nevztahuje jen na společně koupené povlečení či ledničku. Lidé, kterými jsme se obklopovali v průběhu našeho vztahu, se totiž náhle stanou figurkami na šachovnici a my se jich budeme snažit získat co nejvíc ve prospěch naší barvy.

Sdílení přátel

Ve vědeckém magazínu Psychology Today analyzovala trojice amerických psychologů fenomén rozchodu. Zaměřili se především na to, jaký vliv má rozchod na naše přátelství s kamarády, které do vztahu přivedl ten druhý. Snažili se tak najít odpověď na otázky jako například: Je možné nadále sdílet přátele? Vydrží přátelství s kamarády bývalého partnera? Do jaké míry je žádoucí udržet si stejný okruh známých?

Lze být nestranný?

Markéta (31), finanční poradkyně na volné noze, má vůči přátelství s kamarády svého bývalého přítele značně skeptický postoj: "Zpočátku jsem se opravdu snažila, aby můj život nebyl ochuzen o víc než o mého ex-přítele Pavla. Stále jsem byla v kontaktu s jeho kamarády, protože se samozřejmě v průběhu vztahu stali i mými přáteli. S každým setkáním jsem si však byla více jistá, že nám to nemůže vydržet. Náš rozchod totiž vnímali jako moji chybu, každou zmínku o Pavlovi brali jako útok proti němu, proti nim."

Nové kapitoly bez starých přátel

Zkušenost Markéty koresponduje s pohledem manželského poradce Barryho McCarthyho: "Nebezpečí takového přátelství spočívá v tom, že dokáže rozdmýchat nevyřešené konflikty a vrátit nás zpátky do vztahu, ze kterého jsme se snažili dostat."

Lpět na poutech s kamarády ex-partnera tak může představovat velkou překážku v tom, jak jít kupředu, jak se posunout o kus dál. Jak dodává psycholog: "Cílem je investovat energii do nové kapitoly našeho života, nikoli se upínat na těch předchozích."

Špioni a donašeči

Udržovat si stejný okruh známých po rozchodu tak paradoxně může znamenat, že se z nevydařeného vztahu nikdy nedostaneme. Z dříve nestranných kamarádů se brzy stanou zvídaví špioni, jež budou reportovat o soukromém životě našeho bývalého partnera.

Psycholog Robert LaCrosse to vidí podobně: "Každé přátelství vyžaduje značnou dávku důvěrnosti. Je tak dost možné, že postupem času o svém ex-příteli budete vědět více detailů, než když jste byli spolu."

Bývalý přítel = noví kamarádi

Jakkoli praxe či perspektiva odborníků takovým "ex-přátelstvím" příliš nepřejí, se zdravým přístupem je možné všechno. Jen je třeba sestavit nová pravidla, vytyčit jisté hranice. Mezi hodnoty, které by měly dominovat těmto znovu obnoveným vztahům, by jistě měla patřit trpělivost, respekt a zejména nestrannost. Pomlouvat bývalého přítele před jeho kamarády tak k takovým zásadám jistě nedaří.

Když nasměrujete konverzaci na jiná témata, dozvíte se nejen více o svých přátelích, ale taky samy o sobě. Jakkoli vám ex-partner ublížil, na rozchod je možné se dívat i z té lepší stránky: lidi, které přivedl do vašeho vztahu, teď můžou obohatit váš nový život.