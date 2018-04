Rozchod s tátou jsme ustáli, říká tenistka Petra Kvitová

- Nejlepší česká tenistka současnosti

- Narodila se před 20 lety ve Fulneku

- Do 16 let ji tenisově vychovával táta

- Má o 10 a 14 let starší bratry

- V necelých 18 letech porazila Venus Williamsovou

- Tenis hraje levou rukou, na kurt se nelíčí, miluje fialovou barvu

- Jejím idolem je Martina Navrátilová.

- Ve světovém žebříčku je na 14. místě.

- Má mladšího přítele.