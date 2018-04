Rozchod v digitálním věku tolik nebolí. Aspoň toho, kdo dává kopačky

Sedmnáctiletá dívka, která si na internetu říká Sanča, popsala svůj rozchod následovně: "Právě jsem zjistila, že se se mnou rozešel přítel. Byla jsem u něj a měla zapnutý Facebook. On mi na něm změnil nastavení na nezadaná. Když jsem se ptala proč, řekl, že to tak je," svěřila se dívka v jedné z internetových diskusí, jak zjistila, že je bez přítele.

Drsné? Možná, ale nic neobvyklého. Podobnou formu rozchodu volí stále více lidí. A nejen náctiletých. Vale dlouholetému partnerovi přes obrazovku počítače nebo mobilní telefon dávají i lidé starší a inteligentní s vysokoškolskými tituly.

Známý stomatolog Roman Šmucler na konci loňského roku na svoji facebookovou zeď napsal: "Tak jsem se dočetl, že se rozvádím a že jsem vlastně žil ve špatném manželství. Neměl jsem ten pocit..."

Reagoval tak na rozhovor své manželky, který vyšel v Hospodářských novinách a jehož část byla zveřejněna i na internetovém serveru iHned.cz. Libuše Šmuclerová v něm oznámila, že po dvaceti letech končí jejich manželství. Na konkrétní otázku, zda se manželé Šmuclerovi rozvádějí, odpověděla: "Ano".

Nic divného. Rozvodem po takové době končí mnoho manželství, zarážející však byla forma sdělení. Roman Šmucler se o rozpadu vztahu dozvěděl v Americe, kde byl na služební cestě. Krátce předtím přitom manželé strávili romantickou dovolenou ve Španělsku.

"Dnes to beru tak, že to byla rozlučková dovolená, jenom já jsem to nevěděl," řekl stomatolog před několika dny v Show Jana Krause. Krátce po rozhovoru se Libuše Šmuclerová na veřejnosti ukázala s novým partnerem, hokejovým brankářem Dominikem Haškem. I on se rozvádí.

Obrazovka snese vše

Ještě nikdy v historii nebylo snazší rozejít se bez setkání tváří v tvář. Vyťukáte do mobilu pár vět, napíšete e-mail, na Facebooku změníte status. Pár úhozů, kliků myší a je z vás svobodný člověk.

Podle jednoho internetového průzkumu se celá čtvrtina lidí dozvěděla o rozpadu svého vztahu podobně jako Sanča v úvodu textu – jejich partner si změnil status na Facebooku, a dal tak najevo, že odteď je nezadaný. Pětině respondentů se přitom podobný způsob "oznámení" konce vztahu nijak zvlášť nezajídá. Sami by ho tak klidně ukončili. A průzkum společnosti Lab 42 mezi dospělými lidmi ukázal, že přes Facebook, e-mail či SMS zprávu se rozešla třetina lidí.

"Rozcházet se s někým tváří v tvář, být připraven na otázky i na setkání s emocemi jak svými, tak toho druhého, je těžké a vyžaduje to kus odvahy. Zároveň je to i určitá známka empatie. Dát možnost tomu, s kým se rozcházíte, se k tomu vyjádřit a postavit, znamená, že si dokážete představit, že by rozchod pro druhého mohl být nejen bolavý, ale i nepochopitelný," vysvětluje psycholožka Marta Boučková, co chybí lidem, kteří volí neosobní formu rozchodu.

Odpůrci internetu a především díla Marka Zuckerberga v podobě Facebooku tvrdí, že moderní komunikační kanály ničí vztahy právě kvůli tomu, jak snadné je někoho poslat k šípku, aniž byste se mu museli postavit čelem. Není to tak úplně pravda.

Rozchody bez setkání tváří v tvář nejsou ničím novým. Vždyť dávno v minulosti ty příjemné i méně pozitivní zprávy mezi milenci tlumočily kmotry, důvěrnice, rádcové, poddaní. Rozdíl je jediný. Co kdysi kvůli velkým vzdálenostem trvalo dny i týdny, dnes mají adresáti naservírováno během vteřiny.

To, co generace seznamující se osobně považuje za zbabělost, berou mladší jako daň vyplývající z životního stylu. Když s někým díky internetu začnete chodit a s jeho pomocí vztah udržujete, je logické, že rozchod řešíte také za pomoci techniky.

"S přítelem jsme byli dva roky. Po škole jsme vyrazili cestovat a pracovat do Austrálie. Když dostal nabídku dělat ve Státech, využil toho. Já zůstala s tím, že za ním později přijedu. Vztah jsme několik měsíců udržovali díky Skypu, až mi jednou přes něj taky řekl, že si našel jinou. Bolelo to, určitě, ale nevyčítám mu, že nekoupil letenku, aby mi z očí do očí oznámil, že je konec," říká osmadvacetiletá Natálie.

Twitter jako hlásná trouba

"Špinavé prádlo se vždycky pralo doma," vzkázal jeden z diskutujících Romanu Šmuclerovi, když zveřejnil rodinné problémy. V době, kdy se informace šíří rychle jako světlo, něco takového stoprocentně neplatí. Zvlášť mezi známými lidmi, kterým jde o reklamu. Čím víc špíny se pere, tím roste počet kliků a stoupá "popularita".

Hlásnou troubou většiny zahraničních celebrit ze showbyznysu i politiky na západ od nás je sociální síť Twitter. Umisťují na ni informace o zásnubách, svatbách, těhotenství, narození dětí, ale i ty méně příjemné zprávy. Když se fotbalová hvězda Sergio Agüero rozešel se svou ženou Gianninou, dcerou slavného Diega Maradony, potvrdila ona tuhle novinku právě na Twitteru.

Rozchod se svojí přítelkyní stejně oznámil i herec Jim Carrey. S pocity prázdnoty se na Twitteru zase svěřovala herečka Demi Moore poté, co zjistila, že je jí nevěrný její mladičký manžel Ashton Kutcher. A to je další z důvodů, proč lidé potíže prostřednictvím sociálních sítí vytrubují do světa.

"Pro mě to zafungovalo jako psychoterapie. Pomohlo mi, když jsem viděla podporu ostatních," řekla pětadvacetiletá Bára, která rozchod ventilovala přes Facebook. Převážně podpory se dočkal také Roman Šmucler. "Romane, to je prostě život a popravdě, o vás se ženy porvou... hlavu vzhůru," vzkázala mu jedna z žen. V podobném duchu se nesla většina komentářů a stomatolog lidem za podporu poděkoval s tím, že se i díky těmto hlasům s věcí vyrovnává lépe.

Přezpívaný konec love story

Jestliže patříte mezi tu skupinu, která si rozchod slušně vyříkala mezi čtyřma očima a dál jste zůstali přáteli, možná to nejhorší máte před sebou. Vy jste se vážně rozešli? A kdy? Proč? Takže svatba nebude? Jak to přijal/a? Máš někoho nového? Takovým a dalším dotěrným otázkám se chtěl vyhnout americký pár Jonathan Mann a Ivory Kingová.

Na internet proto dali video, kde na otázku "proč" všem odpovídají. Tedy vlastně zpívají, protože jde o hudební klip. Za konec vztahu mohly biologické hodiny – on chtěl děti, ona ne. "Nechtěl jsem to napsat na Facebook a tím to ukončit. A také jsem to nechtěl pořád dokolečka vysvětlovat, to by bylo hodně nepříjemné," uvedl Mann.

Český pár Lucie a Jiří na to šli také po svém. "Rozešli jsme se slušně, tak jsme sedli každý ke svému Facebooku a ve stejnou chvíli si změnili status," vzpomíná Lucie. Přidala se tak mezi polovinu uživatelů Facebooku, kteří status změní v okamžiku rozchodu. Osmatřicet procent jich to udělá, až když si najdou jiného partnera.

Rozchod jako byznys

Na špinavou práci se ve filmech najímají protřelí chlapíci, v reálném životě se za pomoci seriózního mladíka dá vyřešit konec vztahu. Krev při tom neteče, slzy velmi často. Brit Jonathan Kiekbusch si na rozchodech postavil živnost – najmete si ho, on si sedne před opouštěného partnera a tlumočí mu, proč už s ním nechcete být. Inspiroval ho vlastní rozchod. "Strašně jsem si přál, aby se našel někdo, kdo by za mě tu 'špinavou práci' udělal," přiznal.

K dokonalosti dovedli rozchod zákonodárci v některých muslimských zemích. S pomocí SMS se tam můžete dokonce rozvést. Tedy pokud jste muž, ženy tu možnost nemají. Stačí manželce poslat tři zprávy ve znění "rozvádím se" a vztah je definitivně passé. Skončí tak až patnáct procent rozvedených manželství.

A jaké mají muži důvody k SMS rozvodu? Vadí jim třeba, že žena už není dostatečně krásná nebo že nebere telefon. No uznejte sami, že to jsou skutečně pádné argumenty, proč od ženy a rodiny odejít.

Rozešli jste se někdy prostřednictvím SMS, mailu nebo sociálních sítí?