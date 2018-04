Odešel a vy ho chcete zpět? Vychladněte, buďte hrdá a netlačte na pilu

Rozešli jste se s partnerem tak, že jste si všechno vyříkali z očí do očí? Možná jste jedni z mála posledních...

Sedm signálů, že je vaše manželství v krizi a rozvod na spadnutí

Je to už pár let, co jste si na radnici nebo v kostele slíbili věrnost až za hrob a soužití v dobrém i zlém, ale...