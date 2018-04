Rozčilená Wrightová: Slíbili mi stejné peníze jako kolegovi a dali mi méně

Když dostala Robin nabídku na roli v seriálu Dům z karet, řekli jí tvůrci filmu, že dostane stejné platové ohodnocení jako její kolega Kevin Spacey. Udělalo jí to radost a nadšeně tedy souhlasila a roli vzala. Ve finále ale dostala plat mnohonásobně nižší.

„Řekli mi, že naše ohodnocení bude úplně stejné. Ale brzy jsem zjistila, že to není pravda. To by se mělo nějak vyšetřit,“ myslí si herečka, které toto jednání přijde velmi nespravedlivé a nesouhlasí s tím, aby se v platech mužů a žen dělaly takové rozdíly.

„Možná mám v seriálu o pár scén méně, než má postava Francise, ale to není důvod k takovým závěrům. Francis víc mluví a víc věci demonstruje, Claire je zase víc potichu. Jsme ale na stejné lodi,“ doplnila.

Robin Wrightová se netají, že už se mnohokrát setkala s podobně neférovým přístupem. Poznámkám na téma, proč by se jako žena neměla dožadovat stejných práv jako muž čelila už v pubertě.

„Myslím, že to bylo v Paříži, když mi bylo sedmnáct let. Tenkrát mi během konkurzu řekli, ať si laskavě zvednu tričko a ukážu hrudník. Tohle muži řešit nemusí. Rozdíly mezi mužem a ženou jsou veliké. A nakonec jsem tu práci stejně nedostala, ačkoli jsem zvedla triko. Jsem feministka. Jednoznačně,“ doplnila Wrightová pro magazín Hello!.

