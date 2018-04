Rovnátka by mohl nosit skoro každý Čech

Člověk dědí velikost čelisti i zubů a také jejich polohu. Někdy zdědí čelist po jednou z rodičů a zuby po druhém. Nejčastější vadou je proto stěsnání zubů a předkus.

Tyto vady jsou spíše estetické, protože sama nevhodná poloha zubu jeho zdraví neovlivňuje. Neprokázalo se, že by křivé zuby byly kazivější.

Ortodontisté, kteří se nepravidelnostmi chrupu zabývají, většinou léčbu zahajují v době, kdy se dětem začnou prořezávat stálé zuby. Někdy je třeba počkat na dobu, kdy vývoj chrupu pokročí.

Zatímco před revolucí dávali zubaři rovnátka hlavně dětem školního věku, nyní často léčí dospívající mládež.

Podle Petra nejsou v současnosti zvláštností ani starší pacienti. Zpravidla jsou ve věku od 20 do 30 let, ale nechybějí ani lidé, kteří se pro rovnátka rozhodli kolem padesátky. Nejstaršímu Petrovu klientovi bylo dokonce 70 let.

Starší populace si pamatuje růžová rovnátka s drátky, která se nosila na noc. Snímatelná rovnátka sice ještě existují, ale mají různé barvy. V současnosti se nejčastěji používají u mladších pacientů jako příprava na zahájení kvalitnější léčby fixním aparátem.

Podle Petra se dříve účinnost snímacích rovnátek přeceňovala, zejména proto, že nebyly k dispozici lepší. Fixní rovnátka, která jsou nyní standardními léčebnými prostředky, působí na chrup nepřetržitě a mají i vhodnější technické parametry.

Ortodoncie řeší esteticko-funkční vady a zdravotní pojišťovny na rovnátka pouze přispívají. Hradí práci lékaře, ale ne použitý materiál. Snímatelné rovnátko stojí od několika set do tisíců korun. Dvou až tříletá léčba fixním rovnátkem přijde na tisíce až desetitisíce korun.