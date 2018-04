Rostlinné vůně těší i pomáhají

Co je aromaterapie

Ošetření, které nám s pomocí vonných éterických olejů dokáže ulevit při zátěži či stresu, posiluje imunitu našeho organizmu a vnáší harmonii do tělesných i duševních pochodů, se nazývá aromaterapie. Působí nejen preventivně, ale pomáhá i při akutních stavech. Historické nálezy prokazují, že již ve starověku používali Sumerové k ošetření vonné rostliny. Léčiva botanického původu se hojně používala rovněž u starověkých Egypťanů 1500 let před Kristem. Aromaterapie zapadá do konceptu využívání principů přírodní léčby, spojené s masážemi, zdravou životosprávou, cvičením a celkovým postojem k životu. Toto vše dohromady tvoří současný životní trend, kterému říkáme wellness.

O vonných silicích

K udržení, podpoře a zlepšení fyzické, emociální a duševní pohody aromaterapie se cíleně používají takzvané esenciální oleje neboli silice. Esenciální oleje jsou těkavé látky, to znamená, že se snadno a rychle odpařují. Získávají se z různých částí rostlin, nejčastěji z listů a okvětních lístků, ale i ze dřeva, pupenů, semen či plodů.

Nejznámějšími metodami získávání silic z rostlin je parní destilace a lisování zastudena, vzácněji se provádí též extrakce vonných látek pomocí organických rozpouštědel či tuků. Takovým způsobem získaný esenciální olej je velmi koncentrovaný a aromatický – vydává velmi intenzívní vůni, která je součástí jejich léčebného působení. Ačkoli tyto látky označujeme za oleje, jsou lehké a nemastné a snadno se rozpouštějí nejen v rostlinných olejích, ale také v alkoholu a dokonce i v medu a mléce.

Jak se esenciální oleje používají

Aby bylo možné plně využít léčivých účinků vůně na tu kterou část těla či duše, aplikuje se aromaterapie v různých formách – jako masáž, inhalace či koupel, vonné látky se rozpouštějí do mastí či krémů, přidávají se na obklady nebo se prostě rozprašují do okolního vzduchu. Odborníci spekulují o působení těchto vonných olejů na hormony a jiné chemické látky, které zprostředkovávají přenos informací v těle i mozku. Jisté je každopádně velké množství spokojených uživatelů, kterým aromaterapie přináší úlevu a kýženou pohodu.

Aromaterapeutem sami sobě

I vy si můžete vyzkoušet účinky aromaterapie sami na sobě. Je při tom ovšem potřeba zachovat některá důležitá pravidla:

1. Vybírejte si esenciální oleje, které jsou 100% přírodní. Jen tak dosáhnete očekávaných léčebných účinků.

2.Všímejte si balení oleje. Ty nejkvalitnější se prodávají v tmavých lahvičkách, protože oleje je nutné uchovávat v chladu a temnu v dobře uzavřené nádobce.

3. Kvalitní výrobek má na svém štítku uvedeno i latinské jméno rostliny, ze které pochází, a také návod k použití. Tohoto návodu se držte a rozhodně nepřekračujte doporučené dávkování!

4. Pokud se na obalu či příbalovém letáku nepíše nic o původu, dodavateli, datu výroby či latinském názvu rostliny, ukazuje to pravděpodobně na pochybnou kvalitu oleje. Vzhledem k tomu, že aromatické silice jsou velmi koncentrované látky s výrazným účinkem na naše zdraví, raději se nekvalitním výrobkům vyhněte.

5. Silice se používají ve zředěné formě, proto bedlivě dbejte na jejich správnou koncentraci a ředění. Například vyšší koncentrace v kosmetických přípravcích totiž může způsobit vážná poškození kůže a sliznice!

Esenciální oleje a výrobky z nich u nás nabízejí značky Saloos, originál ATOK, Karel Hadek, Weleda, Botanicus, Rituals, The Body Shop, L’Occitane a mnohé další.

Která vůně je pro vás ta pravá?

Každá vonná silice nabízí jiné a jedinečné vlastnosti, které nám mohou pomoci ve specifických případech. Většina silic má ovšem i společné vlastnosti – protivirové, antibakteriální a antiseptické účinky. Různí se potom svými povzbuzujícími či naopak uklidňujícími účinky na naše tělo, mysl nebo třeba náladu. Jsou i vůně nevhodné pro citlivější jedince a těhotné ženy. Dobře si proto rozmyslete, jaký účinek od "své" vůně očekáváte a pečlivě si silici vyberte. Pak už stačí jen zapálit aromalampu či nalít do dlaní aromatický olej a zhluboka se nadechnout. Všechny starosti hoďte za hlavu a vychutnejte si svůj nový, voňavější život!

Bazalka: výborná na nervové zklidnění, při úzkostech a bolestech hlavy, podporuje pocení, odpuzuje hmyz. Nepoužívejte v těhotenství.

Bergamot: antiseptický, podporuje trávení, hojení ran, tiší bolest. Nepoužívejte při slunění.

Citron: má antiseptické účinky a příznivě působí na pleť, velmi vhodný při duševní námaze. Patří k nejvhodnějším silicím pro děti.

Černý pepř: snižuje horečku, napomáhá trávení a zmírňuje bolesti břicha, pomáhá při nachlazení.

Estragon: povzbuzuje a osvěžuje, podporuje chuť k jídlu, pomáhá při revmatismu. Nepoužívejte v těhotenství.

Eukalyptus: jeden z nejúčinnějších při všech dýchacích potížích, napomáhá hojení ran, silně dezinfikuje vzduch.

Grapefruit: antidepresivní, osvěžuje a dezinfikuje vzduch,

vhodný do koupelí a k masážím.

Hřebíček: pomáhá při celkové slabosti, svalovém vypětí. Nepoužívejte v těhotenství a při epilepsii.

Jasmín: povzbuzuje srdeční činnost, navozuje euforii a optimismus, silné afrodiziakum.

Levandule: patří mezi nejpoužívanější silice, má výrazné hojivé účinky, snižuje krevní tlak, účinná proti molům, výborná k uklidnění při porodu. Patří k nejvhodnějším silicím pro děti.

Mandarinka: osvěžuje, uvolňuje napětí. Patří k nejvhodnějším silicím pro děti.

Neroli: působí výrazně pozitivně na psychiku, uklidňuje, pomáhá koncentraci.

Pačuli: působí antidepresivně, vhodná k meditacím.

Pomeranč: vhodný při horečce, nechutenství.

Rozmarýn: silně stimuluje při únavě, afrodiziakum. Nepoužívejte v těhotenství, při vysokém krevním tlaku a epilepsii.

Růže: podporuje krevní oběh, působí proti nespavosti, stimuluje žaludek.

Šalvěj: působí sedativně na nervový systém, euforizuje.

Tea-Tree: silně antiseptický, používá se k ošetření ran a zánětů kůže.

Tymián: vhodný k inhalacím při zánětu dutin, rýmě a nachlazení.

Vanilka: čistí a dezinfikuje vzduch, harmonizuje psychiku.

Ylang-ylang: působí antidepresivně, zmírňuje nervové napětí.