Neschovávejme se za make-up a buďme přirozené, říká manželka Keatinga

Sama Storm bez make-upu dřív nedala ani ránu. Jako designérka byla zvyklá na to, že musela mít za každých okolností reprezentativní vzhled, protože se stýkala s váženými klienty. Teď navíc září jako manželka po boku zpěváka Ronana Keatinga. Přesto se ale rozhodla, že ukáže svou pravou tvář a smyje veškerý make-up, který běžně nosí. Na sociální síť tak přidala fotografii, kde je úplně odlíčená. Chce tak předat poselství budoucícm generacím.

„Dámy, přirozenost je normální. Není to nic, za co byste se měly stydět,“ napsala k příspěvku Storm, která si myslí, že právě nedokonalosti těla dělají ženu krásnou a jedinečnou. Nelíbí se jí, že se dnes ženy stylizují do stejné podoby a ztrácí pravou ženskost.

„Nejsme perfektní. A nemusíme být perfektní. Nemusíme držet krok se všemi těmi „beauty“ vychytávkami,“ myslí si designérka. V budoucnu si prý bude stát za tím, aby nepodlehla botoxu, kolagenovým výplním a dalším kosmetickým zákrokům a chirurgickým procedurám.



„Neříkám, že by ženy neměly nosit make-up nikdy a nedbat na sebe. Samozřejmě, že někdy chceme vyrazit do společnosti, hezky se obléct a být prostě dokonalé a načančané. Ale je dobré, ukázat taky někdy pravou tvář,“ sdělila Storm.

„Myslím si, že bychom měly budoucím generacím ukázat, co je opravdová krása a ne jen pozlátko,“ dodala.

Storm se provdala se za Ronana Ketainga v srpnu roku 2015 ve Skotsku poté, co ji dvakrát požádal o ruku. První romantická žádost o ruku proběhla na dovolené Thajsku necelý měsíc po tom, co byl zpěvák oficiálně rozveden s matkou svých tří dětí Yvonne. Podruhé Keating požádal doma v Irsku, protože chtěl, aby u toho byly jeho děti - šestnáctiletý Jack, čtrnáctiletá Missy a devítiletá Ali. Chodit spolu ale začali o tři roky dříve, s manželkou se totiž rozešel čtyři roky před rozvodem.