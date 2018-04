Romka Výměnu manželek ustála bez slz. Na rozdíl od sokyně

V rodině šestatřicetileté Martiny Boteové, která je na mateřské s dvou a půl letým synem, prožila nezaměstnaná Monika v mladoboleslavském 3+1 pohodu.

"Manžel Martiny je klidný chlap, a když se něco dělo, tak jsem ho rychle zpacifikovala," říká po více než půl roce od konce natáčení. Náhradní manželka byla podle ní namyšlená fiflena.

Se svým mužem Jaroslavem žije jednačtyřicetiletá Monika 23 let a jak říká, po Výměně se jejich vztah zlepšil. "Uvědomili jsme si, že chceme zůstat jen a jen spolu. Ani děti by mě nevyměnily."

Martina neskrývala předsudky

Jestli si na 10 dní v jiné rodině Monika pamatuje jako na "dovolenou", Martina jako na horor. "Nemohla jsem se ničeho chytnout, všechno bylo špinavé. Sice dělali, jak jsou čistotní a že mají peníze, ve skutečnosti to bylo ale všechno úplně jinak. Dělali ze sebe něco, co nejsou. Jejich finanční situace je dost špatná, i přesto ale popíjejí whisky," vypráví Martina, která už od začátku Výměny nedokázala skrýt rasistické předsudky.

"Výměna náš vztah utužila. Teď mám jen strach, aby mě Romové v Mladé Boleslavi neukamenovali," uzavírá Martina, která se nebavila ani v hospodě, kde zněly romské rytmy a všichni se smáli a tancovali.

Martina a Václav Boteovi (vlevo) a Monika a Jaroslav Olachovi

Monika skvěle vaří, ale je hubatá

Zato Monika sklízela v Boleslavi pochvaly. Václav ocenil jak její kuchyni, tak to, že učila synka jíst samostatně a chodit na nočník místo do pleny. "Je s tím ale víc špíny a práce," protestoval jen lehce.

Pokud u Boteů doma přišly neshody, tak jedině právě kvůli způsobu "pacifikace". Václav musel uklízet balkon a zkoušel žehlit. Jenže Monika není zvyklá jednat zrovna v rukavičkách a Václav si takové jednání nechtěl nechat líbit. "Monika je strašně hubatá," komentoval to. Přesto ji ochotně vzal na koncert své country kapely.

Martina se držela, než přišla tchyně

Zato Martina si mezi Romy doslova zoufala. "Monika tady dělá snad úplně všechno," rozčilovala se, když po ní rodina vyžadovala denně teplé jídlo a ještě nad ním tři děti a především manžel Jaroslav u večeře ohrnovali nosy.

Když chtěla vytřít, nemohla najít hadr, šuplík s příbory se jí rozpadl v rukou, vypínač v obýváku fungoval jen na dobré slovo... Proto v druhé polovině pobytu rodinu přiměla rodinu vše opravit a byt vzorně uklidit.

Martina se jakž takž držela, dokud nepřišla na návštěvu generálská Moničina matka. Ta prolítla byt, odhalila hromadu špinavého prádla, Martině vynadala a ta se rozplakala. "Nejhorší vzpomínky mám na tchyni. Ta byla opravdu šílená, na tu dlouho nezapomenu. Ještě štěstí, že mně nikdo do domácnosti nekecá."

Jaroslav se v zoufalství chtěl opít

Když na Jaroslavovo přání Martina pomáhala před domem mýt auto, okna na sídlišti obsypali romští sousedé. "Baví mě, když mi gadžovka myje auto," komentoval situaci na kameru náhradní a s Martinou nespokojený manžel.

"Pokud má ženská gelové nehty, není to to, co by mělo bejt. Čekal jsem, že se bude aspoň starat, ale ona nic neudělá a luští si v kuchyni křížovku," rozčiluje se Jaroslav. "Kdyby byla mojí ženou, tak bych jí nafackoval. Někdy mám chuť se strašně moc opít!"

Výběru partnera nikdo nelituje

Příště uvidíte Pro tentokrát se jedním z prostředí Výměny manželek stane zoo se 140 zvířaty, o které se bude muset postarat Míla z panelákového Libereckého bytu. Naopak Štěpánka se pokusí do rozhádané rodiny vrátit ztracenou lesbickou dceru.

Jak v Boleslavi, tak v Chodově se všichni nakonec ujistili, že jejich volba partnerů byla správná a neměnili by, což si otevřeně řeknou i při setkání mezi osmi očima.

"Nikdy bych takhle žít nechtěla. To, co mám doma, bych nikdy neměnila. U vás vládne obrovský chaos. Na zemi se válí špinavé prádlo," vmetla romské rodině Martina. A Jaroslav její "úder" vrací: "Ty jsi strašně pohodová a líná. Žena má vést domácnost a starat se o ni, ty si se pořád válela a celé dny proležela!" rozčiloval se.

Zeptali jsme se psycholožky: Manželky byly v opozici

Tentokrát se jednalo nejen o sondu do mikrosvěta dvou párů, dvou rodin, čtyř jedinců, o to, jak jsou schopni se vzájemně přizpůsobit, ale i o sociologickou sondu, nabízející pohled do rodiny romského etnika a srovnání s "gadžovskou většinou".

Martina s Vaškem žijí běžným stereotypem, zvyk a řád rodiny je železná košile. I řád rodiny Moniky a Jardy je pevně daný a ilustruje klíčovou pozici ženy v rodině. Ať ona nebo tchyně (ta představuje zákon) poskytují lásku, která je podmíněna mírou poskytnutého servisu. Funguje-li servis, funguje partnerský vztah i celá rodina.

Přestože v rodině Olachových vévodí žena, na první pohled je dominantní muž, čili žena je tu pověstným krkem, který umožňuje muži pocit toho, že je hlava rodiny.

Jenže vedle Martiny se Jarda coby hlava rodiny stává bezmocný až znejistí a na pomoc povolá agresivitu, aby si viditelnou dominanci zajistil i nadále. Před kým? Hlavně před sebou, ale i před dětmi, před vypůjčenou Martinou a také před diváky, takže před "celým světem".

Výměna tentokrát neřešila partnerské krize, ale naopak potvrdila dobrou partnerskou volby u obou párů. Obě manželky ukazují svou sílu, obě jsou v opozici, byť každá jinak. Martina aktivně bojkotuje požadavky rodiny, Monika jde jako buldozer po vlastní linii proti rodinnému řádu především výchově syna. Vaška nicméně respektuje, hlasitě deklarujíc, že děti a rodina, to je základ...

PhDr. JItka Douchová