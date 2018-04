Zapomněl však, že jeho milovaná nemá ráda hořkou čokoládu, uvedla italská televize bez udání konkrétních jmen dvou mladých lidí.Aniž by se poradila se svým přítelem, vydala se dívka s vajíčkem do obchodu a vyměnila ho zde za výrobek z mléčné čokolády. Když pak přítel z hrůzou zjistil, co se stalo, pospíchali oba rychle zpět - vajíčko s prstýnkem však už bylo prodáno.Luca Maori, právník zastupující mladou dámu, vyzval ihned neznámého kupce k navrácení sváteční sladkosti. Prstýnek se tak možná ještě do obchodu vrátí, bude však již nejspíš pozdě. Oba milenci se totiž už rozešli.