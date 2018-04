Romantika, punk a námořníci. Nové trendy, které ovládly jarní kolekce

Duhová inspirace

Návrháři se s barvami pěkně vyřádili. Černá je pro nadcházející jaro a léto zapomenuta. Vystřídaly ji různé odstíny barev od neonových až po tlumené pastelové. Favority jsou oranžová, korálová, smaragdová, žlutá a fuchsiová, které se skvěle doplňují a rozveselují jinak velmi neutrální používaných barev v této sezoně.

V kolekcích Jil Sander, Louis Vuitton či Gucci je dokonce pohromadě několik ostrých tónů, tak se nebojte experimentovat ani vy.

Dandy styl

Když Coco Chanel před dávnými lety zařadila do své kolekce kalhoty, nejspíš netušila, jak moc si je ženy oblíbí. Tento styl je pohodlný, a když ho nakombinujete se správnými doplňky, můžete vykouzlit velmi ženský model.

Hlavními prvky jsou dlouhá volná košile, kraťasy a kalhoty se sklady nejlépe mrkváčového střihu. Sako by mělo být o číslo větší a střihově může i připomínat frak. Nesmí chybět slamák a velké dioptrické brýle. Hlavními barvami jsou bílá, šedá, rezavě hnědá, pastely a také trochu té červené.

Nová romantika

Tento styl si zamilujete. Působí velmi atraktivním a dívčím dojmem. Důraz je kladen na krajky, výšivky, vrací se látka madeira, háčkování a hlavně květy, které vystupují do prostoru. Nepřehlédnutelné budou šaty a tuniky v bílých nebo smetanových barvách doplněné zlatým nebo stříbrným kovem. Nejvíce se tento styl prosadil u návrhářů Dolce & Gabbana, Just Cavalli a Anna Sui. V běžném životě ho nejvíc užijete v kombinaci se světlým denimem bez kterého se tato sezona neobejde.

Nezbytný šátek

Něco pro odvážné ženy, které se chtějí odlišit. Šátek už nemusíte používat jako zdobení svého krku, ale letos si s ním můžete vyhrát i na hlavě. Různé turbany a zamotané čelenky jsou to pravé. Moschino předvedl několik různých tipů, jak na to, tak se nechte inspirovat.

Punkový glamour

Temná černá, cvoky, potisky, ostrý kontrast červené, to vše se skrývá pod tímto trendem, který má nádech 70. let. Nejčastěji ho najdete na doplňcích. Boty, kabelky a šperky tak perfektně oživí váš šatník.

Sexy námořnice

Modrá, červená a bílá jsou barvy každé letní kolekce. Navíc vodorovné pruhy působí nevázanou elegancí, a tak tuhle kombinaci hlavně konfekční návrháři milují. Dobře totiž vědí, že se hodí jak do práce, tak na volný čas. V sezonách se mění pouze provedení, ale styl zůstává stejný.

Květinová víla

Květiny, kam se podíváte, tak by se dala charakterizovat kolekce Dolce & Gabanna. Od malých lučních květů až po tropické orchideje, a to převážně v růžových nebo červených odstínech. Vedou volné maxi šaty a dlouhé sukně až na zem nebo v nové délce pod kolena. Šaty by neměly působit jako velká večerní, ale jako na denní nošení.