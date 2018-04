Romantika nad Dunajem aneb Budapešť ve dvou

Takže tři výlety v jednom, blízko a za příznivé ceny. K tomu skvělé víno a jídlo...

Budapešť je překvapivě velmi rozlehlé město, takže pokud na ni máte tři dny, rovnou zapomeňte, že byste z ní viděli všechno důležité. A že je toho dost. Budapešť drží řadu prvenství – může se chlubit prvním metrem na evropském kontinentu, největší synagogou i parlamentem v Evropě a navíc je jediným hlavním městem, ve kterém vyvěrá 118 vřídel s léčivou a termální vodou.

A k tomu nespočet muzeí a galerií, cukráren a kaváren a impozantní hrad. Stojí za to si pobyt rozdělit třeba na den pařížský, vídeňský a lázeňský.

PAŘÍŽSKÝ ŠARM

Ať už se ubytujete kdekoliv v Budapešti, nechte se veřejnou dopravou dovézt do Muzea krásných umění na náměstí Hrdinů, právě tam až do 20. března probíhá úžasná výstava 150 děl Vincenta van Gogha. A vážně stojí za to. Jsou tam jeho kresby i obrazy, portréty, krajiny a dočkáte se i slunečnic. Ale za prohlídku stojí i ostatní části muzea, třeba sbírky umění ze starého Egypta, antického Řecka anebo třeba sedm El Grecových obrazů. Vzhledem k tomu, že muzeum vlastní sto tisíc uměleckých děl, je z čeho vybírat.

Hned naproti klasicistní budově muzea je největší maďarská výstavní síň – Mucsarnok. Nemá vlastní sbírky, ale pořádá dočasné výstavy převážně moderního a současného umění. Po této kulturní bombě je záhodno nechat si trochu vyvětrat hlavu. Takže do centra města se vydejte pěšky po impozantní Andrássyho třídě. Je to snad nejluxusnější ulice v celé Pešti – směrem od muzeí jsou nejdříve krásné obytné domy, pak narazíte na muzeum Dům teroru, které vzniklo v bývalém sídle státní bezpečnosti, poté už přijde glamour. Jedna světová značka za výlohou střídá druhou, minete i Státní operu.

Od únavy z přemíry zážitků i celkem dlouhé procházky si odpočiňte v proslulé Centrální tržnici. I ta má pařížský esprit – její ocelovou konstrukci navrhl totiž sám Gustave Eiffel. Uvnitř se vyplatí ochutnat a nakoupit všechno, co si pod kulinářským zážitkem a la Hungary představujete – od čabajek, salámů, papriček, česneku přes pálenky až k vínu. A nezapomeňte si dát langoše nebo palačinku.

VÍDEŇSKÁ NÁLADA

Druhý den můžete pokračovat tam, kde jste včera přestali. Přímo od tržnice vede pěší zóna ulicí Váci. Ta hodně připomíná jak pražské Příkopy, tak vídeňský Graben. I tady na procházející turisty čekají prodejny kýčovitých suvenýrů vedle známých značek kosmetiky, obuvi i módy.

Pěší třída končí na náměstí Vörösmartyho a právě tady najdete jednu z nejznámějších budapešťských kaváren a cukráren Gerbeaud. Nabízejí tu rozličné druhy kávy a zákusků, z nichž ty tradiční jsou kaštanové pyré a dort Esterházy. Kavárna má krásnou atmosféru přelomu století.

Za 'dvěma rohy' najdete baziliku Svatého Štěpána - největší budapešťský chrám. Protože stojí blízko Dunaje, museli její stavitelé vybudovat tříposchoďové sklepy jako základy, takže hloubka podzemí je skoro stejná jako výška kostela. V pravé věži je největší maďarský zvon, který váží 9 tun, a v kapli je umístěna mumifikovaná pravá ruka zakladatelé státu svatého Štěpána.

Večer si prodlužte v některé z místních restaurací. Sice přibývá těch s mezinárodní kuchyní, ale kupodivu i v nich většinou nabízejí některá typická maďarská jídla. A ať si vyberete gulášovou polévku, rybí polévku halászlé, perkelt, pečenou kachnu nebo kuře na paprice, nebudete litovat – jídlo je výborné a s porcemi nešetří. Jen je trochu těžké, takže ideální tečkou na konec je typický maďarský likér Unicum – pozor, v porovnání s naší becherovkou je neskutečně hořký.

LÁZEŇSKÝ STYL

Aby si host dostatečně užil lázní, je rozumné se před pobytem v nich trochu unavit. Vyjeďte si lanovkou, podobá se naší petřínské, na Budínský hrad. Přímo v bývalém královském paláci dnes sídlí Maďarská národní galerie, hned vedle je pak Muzeum historie Budapešti či Muzeum současného umění. Ale protože se to stejně nedá všechno stihnout, soustřeďte se na vyhlídku. Z bývalého opevnění je totiž krásně vidět celá protilehlá část města – Pešť, včetně impozantní budovy parlamentu. Přímo v areálu hradu je i Dům maďarských vín, který nabízí 450 druhů vína z 22 maďarských vinařských oblastí. Vyzkoušejte dvouhodinovou ochutnávku a určitě něco přibalte domů.

Poté procházkou dolů a honem do hotelu Gellért, kde jsou ty nejhezčí lázně. Zachoval se zde nádherný secesní interiér včetně barevné mozaikové výzdoby, mramorových sloupů a soch. Bazén je pravda spíše roztomilý, rozhodně není určen pro sportovní plavání. Potkáte tu dámy i pány, jak s hlavou nad vodou poklidným tempem plavou dokola v protisměru hodinových ručiček.

Ale ty termálky! Dva krásné mozaikou zdobené bazény, z nich jeden má vodu teplou 34 a druhý 36 stupňů, pak pára a zchlazení ve studené vodě. Jestli chcete maximální relax, přidejte masáž. Pokud to vaše finanční situace jenom trochu dovolí, je Gellért úžasné místo k bydlení. Díky tomu, že lázně jsou jeho součástí, můžete jako hotelový host sjet v erárním županu speciálním výtahem až do lázní, a to kolikrát za den se vám zachce. Ale lázně jsou otevřeny i pro kolemjdoucí.