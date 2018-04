Roman zhubl 15,5 kilo, pomohl mu i kvalitní spánek

Co příště Nejtěžší manželský pár Manželé Matoušovi z Ostravy se dostali svou váhou 150 kg a 210 kg do knihy rekordů pořadu. Nadváha je omezuje nejen fyzicky, ale i psychicky – mladý pár už prakticky nevychází z bytu. Manželé totiž mají pocit, že je všichni sledují a za zády pomlouvají. Co se týká stravování, jde o klasické podvyživené dietáře. Oba jedí jen jednou denně, a to docela nezdravá a tučná jídla. Složení stravy navíc ovlivňuje jejich psychiku. Hlavně paní Jany, která bývá plačtivá. Nenechte si ujít hubnoucí tandem ve čtvrtek 17. května od 21:20 na Prima family!.