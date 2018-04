Roman Hadrbolec přivezl zdravou stravu z Hollywoodu

"Třeba Cher je vegetariánka, tak jsem se zdokonalil v bezmasých pokrmech. I manželka Arnolda Schwarzeneggera Maria Shriver a jejich děti jedí lehkou zdravou stravu, ale Arnold si dá raději klasický ‘schnitzel‘ - tedy smažený řízek, jak je zvyklý z Rakouska," směje se Roman.

Zpravidla měla jeho jídla u hollywoodských hvězd úspěch, ale prý se i stalo, že se netrefil. Třeba když se snažil propagovat typicky českou kuchyni. "Jacku Nicholsonovi nechutnala, prý je to moc moučné. Tam totiž nejsou zvyklí zahušťovat omáčku moukou. Tak jsem mu hned uvařil něco jiného," přiznává Roman. Největší úspěch prý naopak slavil s polévkami, na které je ze svých původních receptů nejvíc pyšný.

A kdo ze slavných mu byl nejsympatičtější? "Rozhodně Paul Newman, který neváhal vařit se mnou. Vymýšleli jsme různé omáčky, protože on má na ně továrnu, a skvěle jsme se při tom bavili," vzpomíná šéfkuchař.

Zdravá strava vyžaduje i zdravé ingredience, což za velkou louží takový problém nebyl, ale co tady? Roman Hadrbolec se po návratu do Česka zapojil do projektu Gustino, který podporuje restaurace, kde se nemusí bát najíst zastánce zdravé výživy i ten, kdo nechce do sebe cpát zbytečné kalorie.

"Chodím hodně na vietnamská tržiště, kde vím, že seženu čerstvou zeleninu, ne jako v supermarketech. Nebo se ptám po samopěstitelích a jezdím na různé farmy, kde ovoce a zeleninu nakupuji. Pro bylinky si nejčastěji jezdím na trh do Vídně, protože mám restauraci v Brně, tak to nemám daleko." A co říká na tolik poslední dobou propagované biopotraviny?

"Rozhodně proti nim nic nemám, ale nic se nemá přehánět. Právě bylinky a zeleninu bych doporučil, ale jinak je to myslím zbytečné. V Americe jsem jednou připravoval kuře z organického chovu a nemělo vůbec žádnou chuť."

Inspirace pro Čechy

Teď je jeho úkolem sestavit pro restaurace zapojené v projektu zdravá menu, která by je měla inspirovat. "Samozřejmě budu i v kontrolní komisi, která bude dohlížet, aby se při vaření používaly zaručeně čerstvé suroviny a dodržoval doporučený poměr živin. Tyto restaurace pak od nás dostanou známku Gustino s vyobrazeným rajčetem a podle toho zákazníci poznají, kde mají záruku zdravě vyváženého jídla," vysvětluje Roman.

Ale pozor, nejde o vyloženě dietní stravování! V praxi to sice znamená, že vám nenaservírují svíčkovou se šesti a knedlo vepřo zelo, ale třeba zapečeného lososa ve smetanové omáčce a jako přílohu restovanou zeleninu. Právě smetanová omáčka nepatří zrovna do dietního jídelníčku, ale v poměru s ostatními ingrediencemi, v jakém bude pokrm připraven, nebude těžkou kalorickou bombou, ale zdravě vyváženým obědem, po kterém rozhodně nepřiberete.

Pórkovo-hruškový krém pro Cher

(osm porcí)- 4 lžíce másla- 5 bílých částí pórků (rozpůlených a nakrájených na drobné proužky)- 3 středně velké brambory (nakrájené na kostičky)- 4 hrnky kuřecího vývaru- 1 kg kompotovaných hrušek (nakrájené na větší kusy)- 1 hrnek nálevu z kompotu- 2 lžičky soli- 1/2 lžičky bílého mletého pepře- 1 hrnek smetany ke šlehání- 150 g rozdrobeného sýru s modrou plísní- 2 lžíce čerstvé pažitkyVe větším hrnci při střední teplotě pět minut podusíme na másle nakrájené pórky. Přidáme brambory a za občasného míchání restujeme další tři minuty. Zalijeme kuřecím vývarem a nálevem z hrušek, přidáme sůl, pepř a vaříme cca 10 min. - dokud brambory nezměknou. Odstavíme, přidáme hrušky a rozmixujeme ručním mixérem. Vrátíme na vařič, vmícháme smetanu a ještě dochutíme pepřem a solí. Při mírné teplotě prohřejeme asi pět minut. Podáváme posypané sýrem a pažitkou.