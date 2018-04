Roller Derby: Když se ženy promění v bestie na kolečkách

Helmy, chrániče kolen, loktů, zápěstí i zubů, podkolenky a samozřejmě dvouřadé kolečkové brusle (tzv. quady nebo trekové brusle) - to je vybavení moderních sportovkyň, které propadly drsně vypadající zábavě. Typická milovnice roller derby je také potetovaná a má extravagantní účes, protože sport nabral popularitu mezi punkovou a alternativní mládeží. Zřejmě i proto se součástí přípravu na zápas stalo „válečné malování“, kdy si dívky na obličeji vytvoří divoký make-up a doplní ho provokativními kraťasy a podkolenkami.



Bestie na kolečkách

Hráčky často používají speciální přezdívky, což je další aspekt jejich zápasové proměny. Během roller derby se ženy a dívky mohou proměnit v někoho jiného - odvážnější, silnější, agresivnější verze sebe samých. „Na jeden večer se proměníme v bestie na kolečkách,“ objasňuje mi s úsměvem hráčka s přezdívkou Fox ́n ́roll.

S rozvojem sportu ale přicházejí i méně alternativní hráčky a upouští se od miniaturních kraťásků, kterými při exhibicích dříve lákaly mužské obecenstvo. „Nejsme všichni pankáči, je to opravdový sport,“ vysvětluje mi změnu v garderobě ale i přístupu ke sportu Fox ́n ́roll.



Hraje se na plochém oválu ve dvou týmech po čtrnácti hráčkách (na hřišti je jich najednou deset, zbytek střídá), kdy jedna z týmu je tzv. jammerka a další jsou blockerky. Jammerka označená hvězdou na hlavě musí o jedno kolo předjet soupeřky a při jejich následném překonávání získává týmu body. Je to hodně kontaktní sport, ale hráčky se nesmí kopat ani bouchat pěstmi či lokty. I tak není nouze o kolize a pády při vytlačování se z herní plochy.



Tento sport opravdu působí drsňácky, ale zanedlouho poznáte, že se sem dívky nepřišly poprat, jako spíš najít si kamarádky a partu. „Když jsem se vrátila ze studia v zahraničí, hledala jsem nějaký týmový sport. Dřív jsem hrála squash a tenis a další individuální sporty, to je úplně o něčem jiném. Dostala jsem chuť stát se součástí týmu a tady se mi to povedlo, to je na tom asi to nejlepší,“ přemýšlí nad svými začátky v týmu pohledná zrzka s přezdívkou Derbee Star.



Přátelství s protihráčkami

Právě přátelství a komunita hráček je to, co si na sportu ženy nejvíc cení. V našich podmínkách jde o nadšence, kteří do něj investují nemalé peníze (trekové brusle vyjdou na 12 000 korun) a spoustu času.

„Je to úžasná komunita. Když jedeme na zahraniční zápas, tak většinou přespíme u některé z našich protihráček, všichni jsou veselí a přátelští. Když jsem jela studijně do USA, tak jsem si v místě pobytu našla roller derby tým a ony mě ochotně přizvaly na svoje tréninky,“ vypráví mi anglicky mluvící drobná dívka s přezdívkou Harley Kwin. Na dnešní trénink v prosecké školní tělocvičně se zase přišla podívat mladá Švýcarka, která je na návštěvě v Praze. Hráčky roller derby jsou opravdovou komunitou, jedna druhé neváhá nabídnout nocleh a jsou v kontaktu s dalšími ženami po celém světě.

Harley Kwin pracuje jako učitelka v zahraniční mateřské školce a pobaveně mi vypráví, jak celý den děti poučuje o tom, že do sebe nemají strkat a prát se. „A pak jedu na trénink a dělám pravý opak,“ směje se modrovlasá slečna. A hned dodává, že se jí na sportu líbí i jeho inkluzivita - nezáleží na výšce, váze ani věku (pokud už jste tedy plnoletá). Jediným pravidlem je, že za ženské týmy hrají ženy a ti, co se jako ženy cítí. Dveře roller derby tak zůstávají otevřené i queer komunitě a transsexuálům, kteří mohou mít s nalezením sportovního klubu problém.



Vybít agresivitu, naučit se asertivitu

„Na věku opravdu nesejde. V Německu hraje i šedesátiletá žena, u nás byla zatím nejstarší pětačtyřicátnice. Měla čerstvě po rozvodu a hledala způsob, jak vybít vztek a zároveň najít kamarádky,“ vzpomíná na jednu z hráček Fox ́n ́roll. Roller derby podle ní ale není jenom pro agresivní typy, ale i pro ty ostýchavější, které se potřebují naučit do života trochu asertivity.

Roller derby je velmi taktická hra, tým musí být sehraný a umět kombinovat.

Roller derby je fyzicky dost náročné a dívky musí kromě tréninku na bruslích také posilovat. Jen z bruslení a přetahování totiž potřebnou kondici ani svaly nezískáte. „Začnete s roller derby, abyste dělala nějaký sport. No a pak děláte spoustu dalších sportů, abyste mohla dělat roller derby,“ vysvětluje mi Fox ́n ́roll, která s dalšími spoluhráčkami cvičí crossfit.

Roller derby vzniklo v Americe ve 30. letech 20. století a odtud si hledá cestu do zbytku světa. V Česku je tento sport zatím tak trochu v plenkách, přesto se hráčky týmu Prague City Roller Derby letos pyšní samými výhrami. „Dokonce i s Němkami, kde má roller derby větší tradici než u nás a mají i vlastní ligu,“ pyšní se trenér pražského týmu. K trénování se dostal vlastně náhodou - jeho dcera se rozhodla založit tým a začala ho přemlouvat.



Těžký život průkopníků

Jako bývalý hokejista a trenér rychlobruslení byl ideální kandidát, ovšem začátky byly více než složité - bylo nutné přeložit a nastudovat sedmdesátistránková pravidla hry a taktiku začít vymýšlet od nuly nebo podle videí na internetu. K tomu všemu se musel srovnat s tím, že spousta hráček nikdy dřív organizovaně nesportovala a nebyla zvyklá poslouchat trenéra ani nikoho jiného. „Určitě mě to tu naučilo asertivitě. Ale funguje to, holky mě respektují,“ uvažuje se mnou na lavičce. A hned dodává, že jako Češi máme docela dobrý „bruslící“ základ - ať už na ledě, nebo na inline bruslích.

„Musím se přiznat, že dřív jsem asi byl trochu šovinista. A dodneška mám výhrady k ženskému boxu a dalším sportům, kde se ženy mlátí. Tady jsem ale pochopil něco o emancipaci a je podle mě moc hezké, jak se holky v tom sportu našly,“ říká trenér, zatímco se nové hráčky snaží naučit padat na zem, aniž by si ublížily.

Dnes existují dva roller derby týmy v Praze a další se snaží ustálit v Brně a Plzni. Současným snem milovníků roller derby je vybrat hráčky do národního týmu, který by mohl Českou republiku reprezentovat na mezinárodních soutěžích. Poslední mistrovství světa se konalo loni v texaském Austinu, na tom dalším v roce 2017 by už snad mohl hrát i český nebo česko-slovenský tým.