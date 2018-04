Make-upem ke svobodě. Proč nám vadí odlíčené ženy a nalíčení muži

Příkladem z poslední doby je americká zpěvačka Alicia Keys, která na letošní předávání cen MTV dorazila nenalíčená. Její „odhalená“ tvář bez stopy přípravků se u mnoha lidí setkala s překvapivě negativním přijetím. Někteří fanoušci na sociálních sítích, zvyklí vídat umělkyni s výrazně nalíčenýma očima a bez jakýchkoli nedokonalostí, byli doslova v šoku.



Sama zpěvačka publikovala na serveru Lenny esej, v níž píše, že už nikdy nebude zakrývat „svoji tvář, mysl, duši, myšlenky, sny a emoce“. Nápad se prý zrodil při jednom focení, na které dorazila bez make-upu rovnou z fitka, ale sebrat odvahu prý trvalo mnohem déle. Podle vlastních slov se přitom nikdy necítila svobodněji a ženštěji; fotky sdílené na sociálních sítích s hashtagem #nomakeup se navíc díky ní i dalším celebritám staly symbolem boje za přirozenou ženskou krásu.



Zpěvačka Alicia Keysová v roce 2007 (vlevo) a o devět let později

Málo, nebo moc?

Make-up, ale i jeho absence tvoří klíčovou část sebeprezentace, souhlasí vizážista, který vystupuje pod pseudonymem Chlorophyll von Needle. „Je to jako s módou. Někdo se obléká podle nejnovějších trendů, někomu je úplně jedno, co má na sobě. Chápu, proč vzniklo hnutí ‚no make-up‘, byl bych ale radši, kdyby si ve 21. století každý mohl zvolit, zda se chce či nechce líčit bez toho, aniž by to vzbudilo pohoršení,“ říká.



Ženy přesto často čelí kritice jak za to, že se líčí málo, tak za to, že jsou „zmalované“. Problém je právě v tom, že je make-up spojovaný s vlastnostmi tradičně považovanými za ženské, myslí si Autumn Whitefield-Madrano, úspěšná britská blogerka a autorka knihy Face Value. „Cokoli, co je ženské, pak máme tendenci vnímat jako frivolní nebo bláznivé,“ podotýká.

Whitefield-Madrano chápe make-up jako prostředek k dosažení lepšího sebepřijetí i většího sebevědomí. Odmítá myšlenku, že žena nesmí nosit make-up, aby byla „opravdová“ feministka. „Mezi příslušníky generace millennials cítím velkou kreativitu a touhu po sebevyjádření. Myslím, že i skrz líčení můžete říci: tohle jsem já,“ píše.

Líčidla pro všechny

Nošení make-upu přitom dnes není čistě ženská záležitost, zkrášluje se čím dál více mužů. „Ve světě módy jsou nalíčení muži už normou – sám jsem toho důkazem,“ říká Chlorophyll von Needle. „V běžné společnosti je to už trochu těžší, muži mají strach se lišit. Z vlastní zkušenosti se mi ale zdá, že se situace zlepšuje,“ uzavírá optimisticky vizážista.

Pánové ostatně experimentovali s líčidly i dříve, často ale v rámci umělecké exprese nebo určité subkultury. „Chlapci s make-upem byli dřív záležitost undergroundu. Dnes všechno fotíme na mobil a sdílíme s ostatními. Každý tak může inspirovat další lidi, a to je dobrá věc,“ řekl magazínu i-D britský módní návrhář Matty Bovan, jehož všední kosmetická rutina prý zahrnuje hydratační krém, korektor, barevné oční stíny a řasenku, tvářenku, rtěnku a „pihu krásy“.

Britský módní návrhář Matty Bovan Vizážista Chlorophyll von Needle

Každodenní záležitostí je make-up i pro další známé muže: třeba pro Petera Branta II a jeho mladšího bratra Harryho. Synové supermodelky Stephanie Seymourové a miliardáře Petera Branta se nebrání konturování, zakrývaní nedokonalostí, upravenému obočí ani přiměřenému množství očních stínů nebo rtěnky. Letos v březnu dokonce odhalili svou vlastní kolekci líčidel vytvořenou ve spolupráci se značkou MAC.



„Make-up patří k módě, můžete díky němu objevovat i odrážet svou osobnost, navíc je to prostě zábava. Můžete ukázat, kdo jste,“ shrnul svůj netradiční koníček v rozhovoru pro W Magazine Peter junior. Make-up je celý o fantazii, můžete se díky němu na chvilku proměnit v někoho úplně jiného, na jeden večer tak trochu utéct do jiné role,“ souhlasí Harry. „To mě baví odjakživa.“