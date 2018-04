Živoucí „Ken“ za plastiky utratil přes deset milionů korun

Aby vypadal jako panáček Ken, musel zaplatit v přepočtu deset a půl milionů korun za plastické operace. A s operacemi prý ještě není u konce, protože se vždycky najde něco, co by na sobě chtěl změnit.



Ročně například utratí jen za různé omlazující a zvláčňující procedury pleti v přepočtu okolo tří milionů korun.

Utracených peněz nelituje, protože je s každou plastickou operací i procedurou maximálně spokojený. Nic ho netěší tolik jako fakt, že stále více podobný Kenovi. Nechal si například upravit obličej, nastřelit vlasy nebo vpravit implantáty do hrudníku, aby to vypadlo, že má svaly.

„Narodil jsem se ve špatném těle. Nikdy jsem se svým tělem nebyl spokojený. Klid jsem našel až nyní, kdy mám za sebou operace,“ sdělil Rodrigo britskému serveru The Mirror.



„Zpočátku jsem nechtěl vypadat jako Ken. Ale lidé mi začali říkat stále častěji, že jsem mu podobný. Najednou jsem si uvědomil, že je to pravda a že vlastně chci být jako on,“ pokračoval.



Alves chodí pravidelně i na aplikaci botoxových injekcí, protože si chce udržet pleť bez vrásek.

„Všichni bychom měli dělat přesně to, po čem toužíme. Nikdo by v sobě neměl nic dusit. Žijeme ve svobodné době,“ doplnil. Z negativních komentářů a posměšků lidí si nic nedělá. On sám je prý spokojený a to je pro něj to nejdůležitější.