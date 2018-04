Rodit bude moje budoucí žena, svěřila se Sanny

Odpovědi Sanny a Štěpánky najdete ZDE.

"Ten den mi před třemi lety zemřela velmi milovaná babička a já se rozhodla, že když jsem v tomto dni milovanou osobu ztratila, tak chci v tomto samém dni milovanou osobu opět získat," zdůvodnila termín obřadu.

Polykačka ohňů z Moravské Třebové, která ve druhé vile VyVolených strávila 35 dní, se svou sexuální orientací netají. Se Štěpánkou plánuje i děti. "My osobně o dítěti samozřejmě uvažujeme, ale kterou z možností využijeme, v tom ještě jasno nemáme. Ale už dnes je jisté že rodit bude moje budoucí žena Štěpánka."



"Kdybych vyhrála, zabezpečím rodinu a založím klub pro čtyřprocentní menšinu," tvrdila jednadvacetiletá Sandra Bartošová ještě před vstupem do televizní reality show.

Sama by chtěla mít jedno až dvě děti.

Seznámení se svou o deset let starší přítelkyní Štěpánkou považuje Sanny za svůj dosud nejkrásnější zážitek v životě. Povídá se, že už mají stanoven i termín, kdy se chtějí zaregistrovat, a to 11. dubna příštího roku, rok a tři dny poté, co v duelu vypadla z VyVolených. Místo konání "svatby" je prý zatím ve hvězdách.

