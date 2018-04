Syn dostal pokutu a zamlčel to. Jak mu udělit lekci? ptá se Petr v poradně

Honzovi je šestnáct, máme s manželkou ještě dvě mladší dcery. Až do puberty to bylo s Honzou fajn, dalo se na všem domluvit a ani se moc nehádal se sestrami. Jenže s přílivem hormonů nám to umí Honza pěkně osolit.

Hormony na pochodu

Je neustále podrážděný, což ale poznáme jenom z jeho výrazu. Většinou se totiž neobtěžuje s námi mluvit, vlastně ho ani moc nevidíme, protože se vyloženě schovává za obrovskou patku. Já mu hrozím, že mu ji ostříhám, ale žena se ho zatím zastává, že alespoň o svých vlasech by si měl rozhodovat sám.

To všechno se snažíme tak nějak tolerovat, ale teď přišla vyloženě rána. Dopis od exekutora požadující po mém synovi nemalou částku za to, že jel načerno a nezaplatil za sebe pokutu. Zlostí jsem se na něj chtěl vrhnout, ale žena mi v tom naštěstí zabránila. Teď ale nevíme, co dělat.

Nezaplatil pokutu a ani to nepřiznal

Peníze na tramvajenku jsme mu dávali každý měsíc, takže je jednoznačně jeho chyba, že si ji nekoupil. Co udělal s penězi, nám neřekl. Nejvíc nás ale mrzí, že to před námi celé tajil a nechal to dojít tak daleko. Kdyby přišel hned s pokutou a nějakým vysvětlením, částka by byla daleko menší a měl bych možná i nějaké pochopení. Dluh za něj ale musíme zaplatit, protože si nemůže dovolit čekat na exekutora, až nám odnese počítač nebo holkám tablet nebo foťák.

Chceme ale, aby se z toho poučil, aby si neřekl, že máma s tátou to za něj vždycky zatáhnou a on si nemusí dělat starosti. Momentálně má zaracha a velmi omezené hodiny na počítači a dostal za úkol sehnat si brigádu (na kterou není v našem městě ale přes zimu moc velká šance). Co teď s ním dál?



Petr

Rada: Nechte syna jednat za sebe a dluh si odpracovat

Dobrý den, Petře, děti v pubertě se proměňují ze dne na den a je to velká zatěžkávající zkouška pro celou rodinu a její soudržnost. „Pohnout“ sebou ale musí i rodiče, pouze se zákazy si nevystačíte. Dospívající dítě nedá jen na vaše rady, chce si na sobě vyzkoušet, jaké hodnoty jsou jeho a co si může na své rozhodnutí dovolit. Pokouší se experimentovat a porušovat zákazy. Takové období jsme snad prožil každý z nás, vzpomeňte si na své mládí.



Bc. Marie Bílková DiS.

Role rodiče je to usměrnit do hranic, které jsou přijatelné pro rodinu i společnost i s rizikem, že bude chvíli za toho „zlého“ a mít odvahu i v tomto nestabilním období dítěte jít do konfrontace. Při porušení pravidel by měl nést i s tím spojené všechny následky, aby pocítil dopady svého nezodpovědného chování.



Pokud již byla pokuta předána exekuční firmě, není jiná cesta, než ji zaplatit, bohužel zatím v Česku není provedena novelizace zákona o nezadlužování nezletilých dětí například při jízdě na černo. Pokud by pokuta byla ještě u DP, dá se vyjednat splátkový kalendář s tím, že by se váš syn podílel na platbách. Buď srážkou z kapesného nebo navrhnout nadstandardní domácí práce, kterými by si dluh vykoupil.



Velká škola by pro syna mohla být varianta aktivní komunikace a dojednání splátky se samotným exekutorem. Platbu za jízdu na černo lze odložit i na letní brigádu. Zaobírala bych se i tím, proč vám syn skutečnost tajil a hledala bych komunikační kanál pro vysvětlení všech rizik, které si ve svém počínání dítě ani neuvědomí.

Pevné nervy a trpělivost v dalším rodičovském počínání.

Marie Bílková, krizová intervenční pracovnice Terapeutického centra Modré dveře

