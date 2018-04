Můžu zakázat puberťačce nejlepší kamarádku? ptá se Olivie v poradně

Marika je jedináček, vždycky byla spíš introvertní a měla jenom málo kamarádek, proto jsme s manželem měli nejdřív radost, když začala vykládat o Míše. Jenže to, co o ní říkala, se nám líbilo míň a míň.

První velké přátelství

Naše rodina byla vždycky slušná a měla i takovou pověst v okolí. To se bohužel nedá říct o Maričině nové kamarádce a hlavně o její mamince. Mně by ani nevadilo, že její mámě občas ulítne nějaké to sprosté slovo, pracuje totiž v baru a poslouchá to asi celý den. Jenže protože je v práci často taky po nocích, nemají její děti žádný dohled a taky se podle toho chovají.

Slyšela jsem už od několika sousedek, že viděli Míšu kouřit, navíc i její maminka doma kouří. Mají doma i alkohol a po několika Maričiných vyprávěních jsme se rozhodli, že ji tam už pouštět nebudeme. Byla na nás naštvaná, ale povolili jsme Míše každodenní návštěvy u nás.

Nezkazí nám kamarádka dceru?

Jenže teď začínáme pozorovat i změny v Maričině chování – kromě obohacení slovníku o pár hospodských výrazů jsme ji také nachytali při lži. Míša má podle třídní učitelky spoustu zameškaných hodin a minimálně jednou šla Marika za školu s ní. Učitelka nám na třídních schůzkách navíc řekla, že i Míšin sedmnáctiletý bratr je problematický a že u něj mají podezření na braní drog.

Jsme s manželem vyděšení, aby Míša nezatáhla naši Mariku do maléru. Nejradši bychom jí celou Míšinu rodinu z fleku zakázali, jenže je to její první opravdu velká kamarádka. Taky se bojíme, že když už nám zalhala kvůli Míše jednou, tak si z našeho zákazu nebude nic dělat a bude nám lhát, že ho dodržuje.

Máme jako rodiče právo jí zakázat kamarádku a má to vůbec smysl? Nebo se máme jenom soustředit na změny v chování Mariky a Míšin vliv ignorovat?

Olivie

Odpověď odborníka: Zakázané ovoce nejvíc chutná

Dobrý den,

jistě znáte motto „zakázané ovoce nejvíc chutná“. V tomto případě by měl zákaz přesně tento efekt. Často slýchám rodiče chrlit na své děti zákazy v dobré víře, že je tak odnaučí nežádoucímu chování.

V čem je ovšem kamarádka Míša „divná“? Co znamená mít „dobrou“ pověst v okolí? Víte, to je dnes subjektivní hodnocení druhých lidí, kteří nám na základě „lidového vyprávění“ přisoudí nálepku slušné a neslušné rodiny.



V životě nás potkávají situace, se kterými si nevíme rady, například i to, že přes dobré i nedobré zázemí a příklady v rodině jedno z dětí začne brát drogy, nelze chodit dům od domu a vysvětlovat lidem, co nás potkalo a jak těžké je s tím bojovat, aniž by to automaticky na vás v okolí nehodilo stín „špatné rodiny“. I když jsou u rodiny určité aspekty patologického chování, setkali jste se někdy s matkou Míši osobně?



Bc. Marie Bílková DiS.

Marika může být pro Míšu dobrý vzor a jejich přátelství třeba Míše pomůže rozhodnout se, jakou cestu si v životě vybere a po které půjde. Stejně jako Marice můžete vy poskytnout bezpečné zázemí, lásku a vždy otevřenou komunikaci. Věřte svojí dceři a rozhodnutí nechte zatím na ní.



Vyslovit před dcerou, že máte o ni strach, pomůže uvolnit napětí, které stejně z vašich postojů Míša vnímá, přitom by se vám dostalo zpětné vazby, že není čeho se bát. Buďte své dceři na blízku.

Marie Bílková, sociální pracovnice centra Modré dveře

Kamarádily se vaše děti s někým, kdo se vám nelíbil? Jak jste to řešili? Pobavte se s ostatními v diskusi.