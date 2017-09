Poradna: Pohádali jsme se s dcerou a ta se odstěhovala, teď mě to mrzí

S manželem máme tři děti, nejstarší dceři Janě je dvacet, Petře sedmnáct a Honzíkovi třináct let. Jana se vyučila kadeřnicí a začala hned po škole pracovat v nedalekém kadeřnickém salonu, kde si ji moc chválí.

Když nastoupila do práce, přispívala nám dva tisíce na domácnost a jídlo a domluvily jsme se, že bude také občas uklízet, prát, žehlit, zkrátka že pomůže s domácností. Své povinnosti mají i mladší děti a Jana je měla i předtím. Jana ale s tím, že začala platit „nájem“ a pak si našla přítele, během pár týdnů nějak povyrostla, na své povinnosti začala kašlat a snažila se je hodit na sourozence. Několikrát jsem jí to vytkla, což vyvrcholilo velkou hádkou, po které práskla dveřmi a odešla za přítelem. Druhý den se k němu odstěhovala a od té doby s námi nemluví. Už je to více než tři měsíce.



Vím z doslechu, že bydlí s přítelem u jeho rodičů, kteří se o ně starají a nic jim nechybí. Moc mě to všechno mrzí a ze všeho nejraději bych ji měla zpátky doma, ráda bych se s ní alespoň začala zase bavit. Manžel je ale proti, dokud Jana sama nepřijde s omluvou.



Já se bojím, že když jí rodiče přítele tak podstrojují, tak jí ani nedojde, že její chování nebylo v pořádku. Chtěla jsem za ní jít tajně, ale trochu se mi protiví dělat něco za manželovými zády. Co byste mi poradili?

Hela

Odpověď odbornice:

Dobrý den Helo, věřím, že je pro vás situace nelehká.

Tereza Anderssonová, terapeutka a krizová interventka

Píšete, že máte informace z doslechu o tom, jak se dcera má. Ale je tomu tak doopravdy? Nevím, jak to prožívá vaše dcera, jen mě napadá, že také jí mohou v hlavě probíhat různé myšlenky.

S manželem se nyní neshodnete, zda se s dcerou vidět, nebo počkat, až se ozve sama. Jako matka si však můžete rozhodnout sama, jestli dceru vidět chcete. Tajná schůzka však v sobě přináší rizika. Mimo jiné, že byste nemohla s manželem sdílet vaše pocity a případně hovořit o dalších schůzkách. Také dcera by pak musela tajit, že se s vámi setkala, aby vás tím neprozradila a mohl by se z toho stát další začarovaný kruh. Napadají mě různé cesty, jak dceru kontaktovat – být vámi, volila bych způsob, jakým jste dříve spolu byly zvyklé komunikovat. Myslím, že není úplně podstatné hned na prvním setkání řešit minulost, ale ujistit dceru o tom, že ji máte ráda a chybí vám. Podaří-li se vám spolu opět navázat vztah, věřím, že čas na probrání toho, co se mezi vámi stalo, najdete.

Zkuste si s manželem znovu o situaci a tom, co byste ráda, ještě promluvit. Každý nemusí mít stejný názor, ale myslím, že je důležité navzájem respektovat potřeby toho druhého. Setkání iniciované z vaší strany nemusí hned znamenat, že souhlasíte se způsobem, jakým dcera odešla. Pokud by pro vás a manžela bylo složité se dohodnout, je možné využít pomoc psychologa, který by společně s vámi hledal jiné cesty a řešení, které by pro vás a manžela byly přijatelné.

Držím vám palce

Tereza Anderssonová, psychoterapeutka a krizová interventka centra Modré dveře