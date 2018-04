Rodiče postižených dětí mají své pomocníky. První krok, jak se s těžkou životní situací vyrovnat

Tříletá dcera Petry Hegerové-Ryšavé trpí oboustrannou nedoslýchavostí, diagnózu se rodiče dozvěděli až v květnu letošního roku.

"Měla jsem dlouho podezření, že něco není v pořádku. Upozorňovala jsem na to naši pediatričku, ta ale vždycky provedla jen základní vyšetření sluchu a konstatovala, že je všechno v pořádku," popsala iDNES.cz Hegerová-Ryšavá. Kvůli tomu je nyní vývoj holčičky opožděn zhruba o rok a půl.

Jakmile se o nedoslýchavosti své dcery s manželem dozvěděli, padla na ni tíseň. "Nevěděli jsme, co dál, kam jít pro radu, co dělat," vzpomíná na začátky. Podle svých slov první, co jí napadlo, bylo hledat informace na internetu. Zde našli i kontakt na Středisko rané péče Tamtam.

Na Středisko se okamžitě obrátili a nemohou si je vynachválit. "Oni mají zkušenosti, vědí, jaké jsou možnosti, podají pomocnou ruku," přibližuje Petra Hegerová-Ryšavá svou zkušenost. Po první fázi, kdy je důležitá zejména práce s rodiči a jejich psychická podpora, následuje práce se samotným dítětem.

Sezení probíhají v rodině dítěte zhruba jednou měsíčně, trvají asi dvě hodiny. Pracovnice přiveze pomůcky, s nimiž si mohou rodiče s dítětem hrát a tím rozvíjet jeho komunikační i jiné dovednosti, dodává všechny potřebné materiály a společně s rodinou pracují na rozvoji mluvené řeči i dalších vývojových oblastí.

Postižených dětí přibývá

Dětí, které se rodí s nějakým postižením, v posledních letech přibývá. Do jisté míry je to způsobeno tím, že se rodí více nedonošených dětí a že jsou lékaři schopni zachránit i ty, které by před deseti lety neměly šanci na přežití. Podle ČTK se v současnosti rodí asi sedm procent dětí nedonošených.

Často se tyto děti rodí s vadou zraku. Služeb Společnosti pro ranou péči, která poskytuje péči této cílové skupině, využívá podle její ředitelky Terezie Hradilkové ročně přes 600 rodin. Za dobu své existence společnost pomohla už 2 350 rodinám. Podle Hradilkové využívá služeb až 90 procent rodin dětí se zrakovým postižením.

U dětí se sluchovým postižením je situace horší, o službě je mezi veřejností a především mezi lékaři, menší povědomí. "V Čechách máme v péči zhruba stovku dětí, naše pobočka na Moravě dalších několik desítek. Podle statistik pediatrů je ale malých dětí se sluchovou vadou až pětkrát více," upozornila iDNES.cz Iva Jungwirthová ze Střediska rané péče Tamtam, které zajišťuje ranou péči právě dětem se sluchovým postižením.

Cílem rané péče je podle jejích slov pomoc rodině i dítěti. "Na začátku potřebuje nejvíc pomoci rodina. Rodiče vůbec neví, co mají dělat, mají spoustu otázek, lékař ale nemá dostatek času, aby je s nimi všechny probral," konstatovala Jungwirthová.

Poté je třeba začít co nejdřív pracovat s dítětem. "Důležité je to, co se odehraje do 3 let věku dítěte, maximálně do šesti. To postupuje vývoj nejrychleji, potom už se dá hůře ovlivnit. Pokud je ale malé neslyšící dítě vhodně stimulováno a používá-li ty nejlepší kompenzační pomůcky, může se v mnoha případech bez problémů začlenit do společnosti," popsala psycholožka.

Horší je podle ní, když se jim dostane do péče třeba čtyřleté dítě, které špatně slyší a dosud se tím nikdo moc nezabýval. "Dítě je pak zpravidla již i rozumově opožděné. Dlouho neslyšelo, nerozumělo druhým a v tomto věku již vše půjde pomaleji a s větším úsilím rodiny i dítěte. "Když k nám ale přijde dítě ve třech měsících, ve třech letech často může nastoupit do běžné školky. Kromě toho, že nosí sluchadla nebo má kochleární implantát, se nijak neliší od svých vrstevníků."

Pracovnice během svých konzultací v rodině především názorně ukazují, jak s dítětem komunikovat, jak obejít bariéru nefunkčního sluchu, jak mu dát podněty zrakově i sluchově, jak na něj mluvit, aby to pro něj bylo srozumitelné. Někdy také radí s výběrem školky. "Snažíme se především ukázat rodičům, jak si s dítětem hrát, jak s ním komunikovat," jmenuje Iva Jungwirthová.

Raná péče je terénní sociální služba, která se poskytuje zdarma. Je určena rodinám dětí do tří až šesti let se zrakovým, sluchovým či kombinovaným postižením.