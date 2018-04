Rod Stewart nechce rozmazlovat své děti, peníze si musí zasloužit

„Ano, máme peníze. Pokud naši kluci řeknou, že něco chtějí, můžeme jim to dát, ale neděláme to,“ svěřil se Rod.

Chce, aby jeho děti nebraly peníze jako samozřejmost a přál by si, aby se naučily peníze vydělat. Nelíbí se mu, že spoustě dětem dnes díky bohatým rodičům peníze automaticky spadnou do klína, aniž by musely hnout prstem.

„Když si naši kluci něco přejí, říkáme jim, ať si to napíšou na seznam k narozeninám. Já se snažím být na děti přísná. Musejí mi pomáhat v domácnosti, aby pochopily, že náš životní styl není žádná norma. Říkám jim, že mají obrovské štěstí, že máme to, co máme. Ale že to tak nemusí být vždy, a proto musí pracovat,“ sdělila Stewartova manželka Penny Lancasterová (45) v rozhovoru pro Daily Mirror.



Děti berou oba dva jako velké požehnání. S jejich početím totiž měli velké problémy. Několikrát museli absolvovat umělé oplodnění, což pro ně bylo velmi vyčerpávající a psychicky náročné. Soucítí se všemi páry, které si něčím takovým procházejí.

Rod Stewart s manželkou Penny

„Po mém potratu jsem měla velký strach, že už nikdy nebudu mít děti. Hodili jsme ale starosti za hlavu a snažili se pak dál. Naštěstí se nám narodil syn Alastair. Vše dopadlo dobře,“ sdělila Lancasterová.

„Když jsme si pak přáli po naší svatbě druhé dítě, nešlo to. Už jsem byla ve věku, kdy jsem měla menší šanci na otěhotnění. Museli jsme tedy přistoupit na umělé oplodnění. Nebylo to jednoduché. Po třech pokusech jsem ale nakonec otěhotněla a narodil se Aiden. Byli jsme tak šťastní,“ doplnila.

„Umělé oplodnění je velmi drsné a nemyslím si, že bych to dokázala ještě jednou. Je to velmi náročné, fyzicky i emocionálně,“ dodala britská modelka.

Rod Stewart má několik dětí z předchozích vztahů. Už je i dědečkem.