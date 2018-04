Pornoherec Rosenberg zvěčnil svůj penis. Bude k dostání v sexshopu

O psychologii se prý zajímal už během své aktivní kariéry. Psychika je ostatně podle něj při sexu to nejdůležitější. „Podle studie harvardské univerzity je to dokonce druhé psychicky nejnáročnější povolání na světě,“ tvrdí pornoherec.

Vyrobit odlitek Rosenbergova penisu, o němž je veřejně známo, že měří na délku 24,5 centimetry, napadlo jeho ženu. „Doma jsme si ho zkoušeli vyrobit, ale nedopadlo to moc dobře,“ říká Rosenberg. Obrátili se proto na profesionály.

„Samotné odlévání trvalo asi tři hodiny,“ vzpomíná. Dalších pár týdnů pracoval na detailech kopie slavného nástroje akademický sochař.

„Konzultoval se mnou každou drobnost a dotvořil na něm i přesnou kopii mé žíly či pooperační jizvy. Musím říct, že se to opravdu velmi povedlo, je to dokonalá kopie,“ pochvaluje si někdejší pornoherec, nyní trenér boxu a nově sexuální kouč.

O dalším podnikání ve světě erotických pomůcek ale zatím neuvažuje. „Beru to jako zábavu. Jsem rád, že se to podařilo dotáhnout do konce. V Americe je to celkem běžná praxe, odlitky pornoherců tam jdou na dračku. Jsem zvědav, jak bude můj penis úspěšný - moje žena už si objednala dva.“