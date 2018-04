Vězení mě změnilo, už nevěřím lidem, říká pornoherec Robert Rosenberg

Mohl byste svůj případ přiblížit?

To, co teď řeknu, je hodně kontroverzní. Jsem přesvědčený, že šlo o účelovou, proti mne postavenou věc. V naší zemi bohužel platí, že pokud tě chtějí dostat za mříže, tak tě za ně nakonec dostanou. V mém případu rozhodně proběhlo několik paradoxů, které by se neměly stát vůbec nikomu. Pokud ale na takové věci poukážu já, lidi často řeknou: Jo, pornoherec, tomu to patří, tak ať si moc nestěžuje.

Byl pasován na rytíře.

Účinkoval ve více než 2 500 filmech a měl přes 7 000 sexuálních partnerek. Mezi rekordy patří 87 partnerek za den.

Se svou exmanželkou Žanetou Vavrochovou má syna Foresta Rosenberga.

V říjnu 2007 byl zatčen a umístěn ve vazbě. Byl obviněn z obchodování s lidmi, později byla obvinění rozšířena o šíření toxikomanie, šíření nakažlivé choroby a krádeže. Třetího března 2008 byl Robert Rosenberg propuštěn z vazby na kauci.

Můžete být konkrétnější?

Když nás přijeli zatknout, tak souběžně přijeli lidé ze sociálky. Zákonný postup je takový, že až soudce po zatčení rozhodne, zda půjdeš na vazbu. U nás to ale věděli okamžitě. Když mě sebrali, tak také věděli, kde mám uschované zbraně, což znamená, že si někdo předtím musel projít můj byt. To je protizákonné. Pak začala přicházet různá absurdní obvinění. Například jsem byl žalován z loupežného přepadení, u kterého sama dotyčná vypověděla, že jsem u něj ani nebyl. Ačkoliv mi tehdy do smíchu nebylo, tak se dnes trochu cynicky bavím nad tím, co všechno je v našem státě vůbec možné. Jeden se snaží - často samoúčelně - vyškrábat na druhého špínu. Měl jsem osm vážných obvinění, každé začínalo na šesti letech odnětí svobody. Teď jsem tady a mluvím s tebou.

Jak na všechny tyto věci reagovala obhajoba?

Můj právník mi dal radu: Chceš-li jít rychle ven, nešťourej se v tom.

Jak často jsou obvinění, která se vás týkala, v tomto případě kuplířství a drogy, v obchodování s erotikou běžná?

K drogám: u mě vždy platily zásady, že nikdo nesměl být na place pod vlivem.

Ke kuplířství: tam jsem od začátku věděl, že to obvinění je hloupost, že nemůže projít. Několik děvčat pod přísahou před soudem řeklo, že byla policií České republiky zastrašována, aby vypovídala proti mně. To mluví samo o sobě. Vždy jsem si dával pozor, abych měl v pořádku všechny smlouvy. Vyšetřovatel, který se mým případem zabýval, řekl, že už dlouho neviděl někoho, kdo by měl papíry v takovém pořádku.

Drogy na place jste netrpěl kvůli výkonu nebo jste vše chtěl mít čisté?

Šlo hlavně o tu čistotu. Protože jsem pracoval pro americkou společnost, tak jsem měl americké smlouvy. Tam jsou pravidla opravdu přísná a docela komplikovaná. Musíš se herců ptát, zda nejsou pod vlivem, nesmíš holku ani chytit za hlavu zezadu nebo za vlasy. Vzhledem k tomuhle jsem věděl, že to je vymyšlené spiknutí.

Změnil vás jako člověka pobyt ve vazbě?

Jo, rozhodně: už nevěřím lidem. Přesvědčil jsem se, že když tě budou chtít sebrat a zrušit ti firmu, je úplně jedno v čem podnikáš, tak to udělaj za každou cenu. K žádnému přehodnocení mého života a práce v žádném případě nedošlo.

Mluvíte o tom, že jste rytíř. Co to znamená?

To je jedna z mála věcí v současném světě, kterou si nemůžeš koupit. Já ji mám za zásluhy. Ve správný čas jsem byl na správném místě. Byl jsem vlastně v první skupině rytířů, jež byli u nás pasovaní po roce 89; dostal jsem se k vůbec nejstaršímu rytířskému řádu na naší planetě. Měl jsem trochu štěstí.

Jaké zásluhy, můžete být konkrétní?

Hrabal jsem se v zákonech a seznamoval důležité lidi.

Hodně času vám v současnosti bere box. Jak dlouho ho děláte?

Mně je sedmatřicet, boxuju už od čtrnácti. Takže třiadvacet let. Bojové sporty mne zajímají dlouhodobě: začínal jsem s karate, pak jsem přešel ke kickboxu, u kterého jsem zůstal docela dlouho, svojí epizodu jsem si užil s thajským boxem. Můj zájem v téhle oblasti byl vždycky zejména dobrej pocit: ať nejsem línej a zlepšuju si postavu.

Spojuje vaší pornominulost a boxérskou přítomnost potřeba fyzického výkonu, vybití se?

Takhle bych to neřekl. Boxovat jsem navíc začal ještě předtím, než jsem začal točit. Ale fyzická kondice je samozřejmě potřebná také při sexu. Teď, když už tři roky vůbec netočím, mám mnohem více času a prostoru se věnovat svému tělu.

Vrcholové boxerské ambice nemáte?

Několik zápasů jsem odboxoval; dokonce jsem si vítězně ozkoušel jeden zápas profiboxu. Taky už nejsem nejmladší, tak s tím zřejmě letos skončím. Jde o to, že jednak to je hodně náročné finančně, a za druhé psychicky náročné. Hlavně se už nechci na zápas připravovat do krajností. Dělám to pro radost. Ať nejsem tlustej jako prase.

