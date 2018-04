Syn je autista kvůli očkování, je přesvědčený Robert De Niro

De Niro říká, že nikdy nebyl proti očkování, naopak ho podporoval. Proto ho ani nenapadlo syna neočkovat. Později svého rozhodnutí litoval, protože se svou ženou nabyl přesvědčení, že se právě díky vakcíně u syna projevil autismus.



„Pojďme společně zjistit, kde je pravda. Pojďme se na to prostě podívat,“ sdělil De Niro pro televizní pořad Today.

„Je třeba si uvědomit, že jsou vakcíny pro některé senzitivnější jedince nebezpečné,“ pokračoval herec. Myslí si, že se o nebezpečnosti očkování záměrně nemluví.

„Nikdo o tomto nechce mluvit. Anebo řeknou, že to řešili, a že je to uzavřené téma, ale evidentně není. Bude tu spousta lidí, kteří přijdou a řeknou, že se jim během noci po očkování dítě změnilo. Já jsem to viděl, měl jsem něco udělat a neudělal. Je za tím opravdu něco víc, věřte mi,“ myslí si Robert.



Ačkoli byl snímek Vaxxed nakonec z programu Festivalu Tribeca stažen, De Niro nyní prosí veřejnost, aby se na něj podívala. „Lidé by to měli vidět. Na tom filmu rozhodně něco je. Já jako rodič dítěte, které má autismus, se o to zajímám a chci znát pravdu. Nejsem proti očkování obecně, ale chci bezpečné vakcíny. Něco se tady děje, je tady problém, který lidé neřeší. Můj syn se po vakcinaci stal autistou takřka přes noc,“ dodal herec.



Film Vaxxed se zabývá osudy dětí, u kterých se po očkování v dětství rozvinul autismus. Někteří kritici snímek odsuzují, protože si myslí, že jde jen o to, aby bylo očkování zakázané. Na světě je totiž stále víc lidí, kteří jakékoli očkování naprosto odsuzují.