Riziko zneužití eutanazie je daní za svobodu, říká lékař

12:05 , aktualizováno 14:26

Na švýcarské klinice dobrovolně zemřeli už dva Češi. V Česku je ale spousta dalších těžce nemocných lidí, kteří by si přáli smrt. Měla by se eutanazie povolit? "Je to svobodné rozhodnutí každého z nás. Smrt je někdy vysvobození," řekl čtenářům iDNES.cz kardiochirurg Marek Šetina.