Riziko vzniku zubního kazu se dá otestovat

Zubní kaz u dětí může vzniknout, pokud děti nedodržují zásady ústní hygieny a také pokud se do jejich dutiny ústní dostanou kazotvorné (kariogenní) bakterie v době asi do tří let věku.

Do této doby se totiž v ústech dítěte formuje mikroflóra, a když dojde k infekci Streptokokem mutans, je dítě později náchylnější k infekci.

Pokud má tedy žena (nebo jiný člen rodiny, který se o dítě stará) v ústech zvýšenou hladinu Streptokoku mutans, je potřeba, aby si čistila zuby opravdu důkladně. Vhodné je také, aby používala ústní vodu s antibakteriálními účinky.

Nejčastějším přenašečem kariogenních bakterií bývá matka nebo další člen rodiny. Dítě může nakazit třeba tím, že olízne dítěti dudlík nebo lžičku, kterou dítě krmí.

Jak probíhá testování?

Vzorky se odebírají pomocí čisté vatové tyčinky nejlépe ráno před čištěním zubů. Matce se provede se stěr z povrchu celého chrupu.

Další tyčinkou se provede stěr z povrchu prořezaných zubů dítěte. Tyčinky se musí nechat minimálně hodinu uschnout. Poté se zasílají do laboratoře.

Kde se testy provádí?

Otestovat se už nyní můžete nechat na stomatologických klinikách fakultních nemocnic v Plzni, Hradci Králové, ve Výzkumném ústavu stomatologickém nebo například ve společnosti Gen-trend, zabývající se molekulárně-biologickou diagnostikou.

V dalších měsících bude test dostupný i na dalších stomatologických klinikách.