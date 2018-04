Řízená detoxikace je řešením pro migrénu i atopický ekzém

Když se mě někdo zeptá, jak se mi daří, odpovídám pravdivě: dobře. Opravdu se tak cítím. Tedy pokud pominu, že mě po sportu bolí kolena a večer bývám unavená. Když jsem se ale dostala do rukou MUDr. Jiřího Macháčka, který se zabývá celostní medicínou a v rámci ní také řízenou detoxikací, nestačila jsem se divit.

Toxiny a jejich dělení Toxické látky, které se usazují v našem těle, můžeme rozdělit do několika skupin * toxiny ze životního prostředí (chemikálie, těžké kovy, radioaktivita)

* toxiny z potravin (stabilizátory, "éčka")

* psychické toxiny (stres, úzkost)

* mikrobiální toxiny (viry, bakterie, plísně)

"Máte zatížená játra a střeva, štítná žláza je v pořádku, ale zvýšená zátěž je v děloze a také ve slinivce," hlásil lékař, zatímco mě vyšetřoval speciální elektrodou v oblasti dlaně. Ve výsledku jsem se například dozvěděla, že jsem zatížená těžkými kovy, rutí, stříbrem a podobně, které se uvolňují z amalgámových plomb. Proto se u mě kdykoliv může projevit potravinová alergie a přemnožení plísní v organismu a mám nakročeno k celulitidě. Jsem tak ideálním adeptem na proceduru řízené detoxikace.

Na základě měření dostanete přírodní přípravky, které posílí imunitu a organismus se pak dokáže lépe zbavovat toxinů. Odstraní se příčina potíží, nejen jejich příznaky. "Posílením jednotlivých orgánů řízenou detoxikací můžete chorobám předcházet, což je jednodušší než následné složité léčení," tvrdí Macháček.

Řízená detoxikace vám podle odborníka může zlepšit celou řadu problémů: zažívacích obtíží, bolestí kloubů, kožních nemocech, gynekologických potížích, ale i psychických onemocnění. "Často lidé přicházejí s tím, že mají migrény a klasická medicína jim nedokáže pomoci. Měřením ale zjistíme, že je v jejich těle ložisko bakterií a po jeho odstranění úporné bolesti hlavy samy vymizí," popisuje lékař.

Řízená detoxikace Jak kúra probíhá? Pokud chcete podstoupit řízenou detoxikaci, vyhledejte specialistu. Pomocí speciálního přístroje vám změří v oblasti dlaně, které orgány jsou zatížené toxiny a kterými. Následně vám doporučí přírodní přípravky na posílení organizmu a detoxikaci orgánů. Denně tak užíváte kapky nebo tablety, k tomu je potřeba upravit jídelníček a "najet" na zdravý životní styl. Omezeni v ničem nejste, sportovat klidně můžete. Než se tělo toxinů zbaví, trvá to dva až tři měsíce. Po vyčištění organizmu se další, preventivní, měření doporučuje asi po roce.

Dětský atopický ekzém kvůli matčiným toxinům

Jedním z častých problémů, kterému se lze díky řízené detoxikaci vyhnout, jsou alergie. Úspěšnost léčby je podle Macháčka až devadesát procent.

"Příčinou alergie je poškozený imunitní systém, který reaguje nepřiměřeně a chaoticky," popisuje lékař. Po posílení imunity a odplavení toxinů přitom alergie se všemi nepříjemnými projevy mizí.

Úspěšná je podle něj i léčba alergií u dětských pacientů. "Alergie u dětí včetně atopického ekzému jsou následkem toxického zatížení jejich matky. Například z amalgámové plomby se v organizmu uvolňuje rtuť a dítě se narodí zatížené. Toxiny se navíc usazují v mléčné žláze matky a při kojení se dostávají k dítěti. V jeho střevě se poté snadno přemnoží plísně a jakmile je dítěti podáno kravské mléko, objevuje se atopický ekzém. U matky je ale třeba hledat i příčinu chronického kašle a dalších onemocnění," přiblížil Macháček.

Ženy, které se chystají otěhotnět, by tak měly nejprve podstoupit detoxikaci organismu. Stejně tak by se do ordinací specialistů měli vypravit lidé, kteří se chystají na operaci nebo jim například našli nádor. Ve všech těchto případech jim může řízená detoxikace pomoci zmírnit problémy a dalším obtížím předejít.

Detoxikaci může doporučit kterýkoliv lékař, ale většinou je na pacientovi, aby si v oblasti, kde bydlí, našel takového lékaře sám, protože ne každý se měřením škodlivin v těle zabývá. Akreditovaná pracoviště lze najít na adrese www.joalis.cz. Pojišťovna tuto metodu nehradí.