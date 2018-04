Řízek: jedno z nejoblíbenějších jídel pětkrát jinak

Z masa ukrojíme 4 řízky, do tenka rozklepeme, posolíme a popepříme. Poklademe malými plátky šunky a tvarůžků, přehneme...

Nadýchané řízky

Jak na to, aby křehký, křupavý a zlatý obal skrýval i vláčné a šťavnaté maso? My vám to tajemství odhalíme!