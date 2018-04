Rini Lemanová: maskérka hvězd

Je zvláštní, že právě jedna z našich nejžádanějších maskérek Rini Lemanová se skoro vůbec nelíčí. Nejen, že má pořád postavu modelky, ale v jejím obličeji zatím není ani stopa po vráskách, takže byste jí rozhodně nehádali jejích 43 roků, které právě oslaví.

Po české mamince zdědila půvab a po otci, který je Indonésan, zase exotický vzhled, takže si nemusí lámat hlavu s tím, že se na sebe nemůže po ránu podívat ani do zrcadla. A když se přeci jenom nevyspí zrovna do růžova, zná spoustu triků, jak se svými líčidly zamaskovat nějakou tu nepříjemnost. Jenže spíš než na sebe využívá maskérské dovednosti na jiných, a to především známých osobnostech.

Za více než patnáct let, které se maskéřině věnuje, prošla pod jejíma šikovnýma rukama nejen většina našich celebrit, ale také spousta zahraničních. Za svůj dokonalý vzhled na titulech časopisů nebo neotřelý look z filmového plátna je spousta celebrit vděčná právě "zlatým ručičkám" maskérky, překypující neutuchající energií.

"Při práci na filmu vlastně spolutvoříte s hercem jejich výraz a maskérna je vlastně takový mezičlánek před vstupem na plac. Pracujete s návaznostmi, musíte sledovat, co v daný okamžik herec bude hrát, aby tomu odpovídalo i líčení a mimo jiné se musíte třeba také potýkat s jeho oparem."

Maskérka musí počítat prostě se vším a vlastně se tak trochu vcítit do role osoby, kterou líčí. Například nevěsta se může při obřadu rozplakat nebo jí perfektní make-up může poškodit líbající novomanžel. A právě na tohle všechno by měla maskérka při výběru líčení myslet a jak Rini přitakává, také myslí.



Maskéřina ale není jenom malovat krásné obličeje, někdy to je i naopak. Z pohledného herce se kvůli roli musí stát šereda a právě to je opět práce pro maskérku. Snad nejviditelnější díla na zošklivení herců jsou horrory. Jizvy, rány, různá poranění a speciální efekty na tělech obětí, které vyvolávají hrůzu. Maskéři se nad nimi ale docela dobře baví. V americkém snímku Hostel se nad svými "oběťmi" vyřádila i Rini Lemanová. Dokonce i její vkročení do maskérské branže nebylo líčení krásných modelek.

"Po filmové průmyslové škole jsem pracovala jako produkční a rozhodně jsem si nemohla nechat ujít natáčení filmu s Antoniem Banderasem Mladý Musollini. Z přitažlivého herce tenkrát udělali zestárlého chlapíka s pleší, ale já s úžasem sledovala jeho dokonalou proměnu, která vznikla díky neuvěřitelně šikovným maskérkám."

Tehdy mladá produkční Rini přičichla ke světu líčidel poprvé a rozhodla se, že právě to je pro ni to pravé ořechové. Začátky nebyly rozhodně procházka růžovou zahradou a o líčení krásných tváří se jí zatím mohlo jenom zdát. Popis práce spočíval v čištění použitých knírů po komparzistech a hlavně v tom být po ruce, kdy bylo potřeba, třeba i ve čtyři hodiny ráno.

To ale nadšenou umělkyni rozhodně neodradilo od jejího snu, a když ji oslovil známý fotograf, jestli by mu nechtěla stát modelem, bylo už ke spolupráci s fotografy velmi blízko. Dostala příležitost trénovat a učit se. Doplnila si spoustu kurzů, kde se učila nejen o pleti, ale třeba i o anatomii hlavy anebo získávala vědomosti ohledně chemie různých produktů.

"Sledovat sezónní trendy kosmetických firem, novinky ze světa módy, stylů a různých značek z pohledu make-upu bylo pro mě inspirující a kreativní natolik, až jsem začala dostávat nabídky ke spolupráci jako vizážistka. Měla jsem štěstí, že se tenkrát vyloženě roztrhl pytel se zahraničními zakázkami a získala jsem spoustu báječných příležitostí. Každá je pro mě i dodnes výzvou, před každou mám trému a zpytuji se, jestli jsem dost vhodná a jak se mi to povede."

Rini se opírá o léty získanou techniku a zbytek je, jak sama říká, už tvůrčí proces. Ráda si práci užívá a těší se z ní, zpestřuje si ji, jak to jde. Tři roky používá techniku air-brush, která je dnes pro "beauty" nepostradatelná a k této metodě ji přivedla spolupráce se světovou vizážistickou veličinou Ch. Willer, které prošly pod rukama světové celebrity.

Kolikrát jsme už slyšeli, že každá žena je hezká, musí se jen umět její krása podtrhnout. Jenže při pohledu na sebe do zrcadla o tom spousta žen pochybuje. Maskérka hvězd se známým rčením ale naprosto souhlasí.

"Opravdu to je jen otázka cviku, a když se žena naučí dobře líčit svůj obličej, může jí na to stačit denně jenom pět minut a bude krásná. Obdivuji ženy experimentátorky, které umějí střídat účesy, barvu vlasů a styly, ale také ty, které se drží svých názorů a nepohnou se, jen stále zkvalitňují výrazové prostředky," uzavírá svoje úvahy o ženách maskérka, jejíž práci můžeme také vidět, například na hercích ve filmu Bobule.