Ringo Čech: Touha ukázat nám ji je v ženách stále

16:00 , aktualizováno 16:00

Komu se líbí tanga? Velmi naivní otázka. Spíš by měla znít: "Komu se nelíbí tanga?" Kdo to má v hlavě srovnané, ví něco o životě a není Farizej, kdo je nositelem nedeformovaných lidských genů, esteticko-živočišného cítění a touhy po ženách, ostatně tak, jak to pán Bůh chtěl (nebo evoluce, vyberte si), musí uznat, že je to krása!