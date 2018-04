Rihanna je módní chameleon. Styly střídá jak na běžícím pásu

Rihanna je typická popová hvězda i co se šatníku týče. Spousta barev, nepřeberné množství vzorů, sexy délky, výrazné dekolty, maximalistické mixy a to vše zabaleno do jisté dávky drzosti, která ke zpěvačkám tohoto žánru patří.

Trocha nevkusu se od hudebních hvězd a hvězdiček dokonce očekává, právě díky tomu se některým z nich podařilo posunout hranice v oblékání.

Zářným příkladem je Madonna následovaná Kylie Minogue, Katy Perry a již zmiňovanou Rihannou. Tu si návrháři předcházejí a hýčkají nejnovějšími modely, klasickými i těmi výstředními, neboť vědí, že je popová diva dokáže prodat jako žádná jiná.

Rihanna patří mezi ty celebrity, které udávají trend, ať již se to konzervativnímu publiku líbí, či nikoliv. Dokáže měnit styly: od rebelské dívky z ulice až po glamour královnu s nebývalou lehkostí. I proto se v ní vidí tisíce módychtivých dívek a designéři to moc dobře vědí.

Na koncerty, červený koberec i na titulní stránky prestižních magazínů ji oblékají ti nejpovolanější. V dlouhém seznamu značek v jejím šatníku najdete mj. Dolce & Gabbana, Alexander Wang, Chanel, Rick Owens, Givenchy, Burberry, Lanvin, Christian Louboutin, Louis Vuitton, Julien MacDonald, Balmain, Rodarte, Viktor&Rolf, Dior a mnoho dalších.

Rihanna si libuje v extravaganci a její kreace nepostrádají ty nejvýraznější prvky, ať již v podobě divokých vzorů či nenapodobitelných střihů. Její styl patří mezi nepřehlédnutelné, nezapomenutelné, zcela vyhraněné.

Když v roce 2006 vyměnila dvorní stylistku, změnil se i její styl a tato radikální proměna ji katapultovala do hvězdných výšin módního vesmíru. Mariel Haenn udělala z Rihanny skutečnou divu a svou kreativitu projevila i během posledních radikálních změn, kterými si zpěvačka prošla.

"Je velmi inspirující," říká o jedné ze svých hvězdných klientek Haenn, "má zcela jasnou představu, co chce."

Rihanna právem získala přezdívku chameleon, neboť dokázala, že umí nosit svou přirozenou tmavou barvu vlasů, výraznou blond i ohnivou rudou. Stylistka si s těmito proměnami dokázala poradit ve zpěvaččin prospěch a doporučila jí ženštější a jemnější modely.

I přes slávu a obdiv davů bylo velkým překvapením, když módní gigant nesoucí jméno návrháře Giorgie Armani oznámil, že se novou tváří spodního prádla a džínů Armani stává právě Rihanna. Ta v minulosti již pracovala mimo jiné se značkou Gucci, které v roce 2008 propůjčila svou tvář, ale takto významná a zásadní kampaň je pro Rihannu skutečně velkým mezníkem v kariéře.

Karibská kráska nastupuje na místo herečky Megan Fox a manželů Beckhamových, kteří v minulosti propagovali Armaniho v reklamách a na billboardech po celém světě.

Sám Armani o zpěvačce prohlašuje: "Rihanna je velká umělkyně. Je potěšením s ní pracovat díky její osobnosti, charisma a energii. Perfektně ztělesňuje moderního a mladistvého ducha Emporio Armani Underwear a Armani Jeans."

Samotné realizace kampaně se ujal významný fotograf Steven Klein, který vybral newyorské podzemní garáže jako ideální lokalitu, kam zasadit novou, smyslnou podobu Rihanny. Ta zde odhaluje své dokonalé křivky ve spodním prádle a velmi přiléhavých džínách s logem slavného italského designéra.