Řidiči riskují problémy s páteří

Například kvůli vibracím, jež způsobují i malé nerovnosti na silnicích, pak dochází k tlaku na páteřní disky. Mezi řidiči taxíků, obchodními cestujícími a těmi, kdo tráví za volantem spoustu času, se proto problémy s páteří řadí k těm nejobvyklejším zdravotním problémům. Proto se teď nadace britských motoristů postavila do čela nové kampaně a doporučuje řidičům, aby si dávali sedadla do pevné polohy a tvarovali je podle svého těla.Zároveň radí v každém případě posunout sedadla tak, aby řidiči nebyli v průběhu jízdy nuceni natahovat nohy příliš daleko, a nastavit pod hlavou do vhodné polohy opěradlo. Bylo také zjištěno, že sedadla pokrytá látkou zajišťují lepší oporu zad než potahy z kůže nebo vinylu. Edmund King, výkonný ředitel britské motoristické nadace, prohlásil, že ho velmi překvapuje, jak strašně málo péče věnuje většina řidičů své páteři."Je skutečně mimořádně překvapivé, že si tolik řidičů nesprávně polohuje sedadlo. Chybné umístění sedadla a opěradla pod hlavou může způsobit více než jenom bolest za krkem, jak si někdo může myslet. Povede například k dlouhodobým problémům se zády a k větší pravděpodobnosti vážného zranění, jestliže dojde k nehodě," vysvětluje Edmund King.Podobné problémy zaznamenali rovněž odborníci na ergonomiku, když studovali potíže s držením těla a řízením. "Je důležité vědět, že čím více úprav v autě provedete, tím větší je pravděpodobnost, že dojedete pohodlně a v pořádku," dodal mluvčí King.