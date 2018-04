Říct manželce, že je ošklivá? V Malajsii to bude trestný čin

Malajsijský parlament totiž hodlá schválit zákon, podle něhož podobné nařčení ze strany muže bude vnímáno jako "emocionální násilí" na ženě.

Zatím je v zemi trestný pouze fyzický útok, který lze snadno dokázat. V muslimské monarchii mají totiž obyvatelé podle Privacy International nejnižší index soukromí na celém světě, ten vyjadřuje dodržování osobních práv, především práva na soukromí.

Nový zákon týkající se emocionálního násilí by se měl týkat jakýchkoli hanebných řečí, jimiž by muž shazoval svou ženu. "Mohl by to být případ, kdy muž říká své ženě, že je ošklivá, či ji jinak ponižuje, až se cítí emocionálně stresovaná,“ tvrdí šéfka ženské parlamentní frakce Nurul Ainurová.

Zatím ale není jasné, jaké postihy by mužům po přijetí zákona hrozily.

"Takové chování působí hluboké jizvy na ženské důstojnosti a sebevědomí," dodala k obhajobě zákona Ainurová.