Odhalený penis na přehlídkovém mole už není tabu, ukázal návrhář Owens

V době, kdy sex útočí na každého z nás ze všech stran a o to ostražitěji někteří přistupují k cenzuře nahoty, představil návrhář Rick Owens pánské oblečení s prostřihy v místech, kde každý z jeho modelů skrývá svou chloubu.

Konec studu, konec schovávání, rozhodl se provokovat Rick Owens a vstoupil na dosud nepovolené území. V nadrozměrných „hábitech“ nešetřících látkou dovolil obecenstvu nakouknout na holou kůži a při chůzi se dokonce v několika případech ledabyle ukázaly i penisy.

„Nahota je to nejzákladnější a zároveň velmi silné gesto. Ukazuje, jak nikdo z nás nemůže být zcela svobodný. Kdo by si tak odvážné oblečení mohl doopravdy dovolit? Žijeme v korporátním světě. Ale ve světě, který jsme vytvořili na přehlídce, to na chvíli možné bylo,“ vysvětlil svůj záměr Rick Owens.

Jeho pánská kolekce pro následující podzim a zimu se jmenuje SPHINX podle francouzského filmu, který se odehrává v armádní ponorce. Rick Owens při tvorbě kolekce i dramaturgii přehlídky myslel na stejné napětí jako ve filmu: přehlídka začala oblečením inspirovaným uniformou a skončila u na pohled nedokončených modelů.

„Když navrhuji pro muže, vždycky se snažím zachovat dekorum a důstojnost. Zaměřuji se na křehkou rovnováhu mezi kontrolou a sebeovládáním a jejich úplným kolapsem,“ vysvětlil návrhář.

Jeho odvahu a přístup diváci v Paříži i přes počáteční překvapení nakonec ocenili. „Líbilo se mi, že jste si na první pohled ničeho nevšimli. Nebyla to prvoplánová nahota,“ svěřila se například Susie Bubble, módní redaktorka časopisu Dazed & Confused.