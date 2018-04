Kambodžu doporučuji jako terapii, říká režisérka Markéta Nešlehová

Vizitka Markéta Nešlehová se narodila 9. 8. 1969. Vystudovala žurnalistiku, od psaní zběhla do televize. Režírovala Noc s Andělem i Silvestry na ČT, pořady Bydlení je hra, Sabotáž, Babylon nebo koncertní DVD Anety Langerové aj. Je autorkou dokumentů o Romech Rom-ID a Ženy v poli. Je vdaná, má jednu dceru.

"Chtěli jsme, aby dítě nebylo starší dvou let, ale když pak zavolali a my se seznámili s pětiletou Viktorií, zjistili jsme, že je to úplně jedno," vypráví. "Řekli jsem si, že to asi takto mělo být."

Pikantní je, že už po hodině po ní a manželovi chtěli vědět, jestli si s holčičkou sedli. "Prostě vidíte děcko hodinu a máte říct, jestli si ho vezmete domů na celý život," diví se Markéta Nešlehová.

"Nevím, kdo z nás byl nervóznější. Vůbec si nedovedu představit, co se v jejím mozečku a srdíčku muselo odehrávat. Ani to snad vědět nechci, protože by mě to rozbrečelo."

Nedávno se s dcerou Viktorií vrátily z Kambodži. Markéta totiž připravuje výstavu a dokumenty o životě tamních lidí, spolupracuje na ní s Charitou a dalšími neziskovými organizacemi, které pomáhají tamním dětem, aby mohly chodit do školy.

"Nejraději bych tam pořádala exkurze pro všechny lidi, kteří naříkají, jak se tady v Česku máme špatně," říká režisérka.

"Nám všem, kteří si stěžujeme na ekonomickou krizi, máme neurózky a deprese, bych doporučila Kambodžu jako formu duševní terapie," dodává.